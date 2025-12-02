Streit mit Ex: Anne Wünsche will für das Sorgerecht kämpfen

Anne Wünsche (34) kämpfte bis vor wenigen Tagen an doppelter Front vor Gericht. Den Rechtsstreit mit Oliver Pocher (47) konnte sie mit einem Sieg abschließen – jener gegen ihren Ex steht noch aus. "Den einen Kampf habe ich gewonnen... der zweite beginnt nächste Woche mit meinem Ex-Partner, der uns seit sechs Jahren das Leben schwer macht, ein Reiseverbot für Juna erteilt hat und sie mir nun komplett wegnehmen möchte", erklärte die Influencerin bei Instagram. Sie nennt zwar keine Namen, aber da es um ihre mittlere Tochter Juna geht, ist vermutlich ihr Ex und Junas Papa Henning Merten (35) gemeint. Für Anne ist der Streit um das Sorgerecht offenbar völlig an den Haaren herbeigezogen, immerhin habe sie sich jahrelang allein um ihre Tochter gekümmert: "Sechs Jahre habe ich mich komplett allein um sie gekümmert, war für sie da, als die Bindung zwischen ihr und ihrem Vater zerbrach, habe alles allein finanziert, wenn sie etwas brauchte. Nein, sie gehört zu mir!"

Nach wie vor trage Anne die Verantwortung und vor allem die Finanzen für ihre Kinder allein. "Einer Mama, die es trotz drei Kindern schafft, sich ein Business aufzubauen, um ihnen alle Träume zu erfüllen und die Welt zu bereisen... Ich zahle die Privatschule allein, habe mal wieder alle Schulsachen allein gekauft, musste zu oft meine Pläne ändern, wenn das Kinderwochenende wieder wegen banaler Sachen abgesagt wurde... Ihr habt ja über Jahre vieles mitbekommen. Wie oft musste ich ihre Tränen trocknen?" Die 34-Jährige ist überzeugt, dass es eigentlich gar nicht um Juna, sondern um den Unterhalt gehe, den sie zahlen müsste, sollte das Mädchen in Zukunft bei ihrem Vater leben. Auch deshalb stehe eines für sie fest: "Ich werde auch hier nicht aufgeben und erst recht nicht, wenn es um meine Kinder geht."

Anne und Henning pflegen seit Jahren trotz der gemeinsamen Tochter ein schwieriges Verhältnis zueinander. Anfang November erzählte sie ihrer Community, dass sie Post vom Anwalt erhalten habe. Der gelbe Brief verhängte ein Reiseverbot für Juna – sie dürfe Deutschland nicht verlassen. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin vermutete, dass ihr Ex befürchte, sie könne ohne Vorwarnung mit den Kindern nach Dubai auswandern – das habe sie aber nie vorgehabt. Allerdings plante Anne aus Sicherheitsgründen einen Umzug nach Mallorca. Die Pläne wurden durch das Ausreiseverbot allerdings ausgebremst. Ihr Ziel sei es aber nie gewesen, Vater und Tochter voneinander fernzuhalten: "Es ist nicht mein Ziel, den Kindern den Papa wegzunehmen oder andersherum den Papa den Kindern wegzunehmen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern auf Mallorca