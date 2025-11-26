Würde Anne Wünsche Tochter Miley (12) ein Piercing erlauben?

North West (12) sorgt mit einem neuen Accessoire für Wirbel: Die Tochter von Kim Kardashian (45) zeigt sich mit einem Piercing am Finger – und das mit gerade einmal zwölf Jahren. Zeitgleich stellt sich für Anne Wünsche die Frage, wie sie mit dem Thema Körperschmuck bei ihrer gleichaltrigen Tochter Miley Wünsche umgeht. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, zieht die Influencerin klare Grenzen und macht deutlich, was für sie infrage kommt und was nicht. Der Anlass: die weltweite Diskussion um Norths Fingerschmuck, die seit Tagen in den sozialen Netzwerken tobt und auch hierzulande viele Eltern beschäftigt.

Anne erklärt ihr Regelwerk unmissverständlich: "Vor ihrem 15. oder 16. Lebensjahr würde ich einem Piercing auf keinen Fall zustimmen." Besonders Fingerpiercings schließt die dreifache Mutter kategorisch aus: "Ein Fingerpiercing wie bei Kims Tochter kommt für mich überhaupt nicht infrage." Etwas offener zeigt sie sich bei klassischen Stellen, bleibt aber bei der Altersgrenze: "Ein Nasen- oder Bauchnabelpiercing könnte ich mir hingegen vorstellen – aber erst, wenn Miley wirklich alt genug dafür ist." Gleichzeitig nimmt Anne den Druck aus der Debatte: "Zum Glück habe ich noch ein paar Jahre Zeit, um mir darüber in Ruhe Gedanken zu machen."

Vor rund drei Monaten hatte Miley schon mal für Schlagzeilen gesorgt: Die Schülerin veröffentlichte damals im Alter von zwölf Jahren ihren ersten eigenen Song mit dem Titel "Bleibt stark". Anne ließ damals stolz auf Instagram verlauten: "Neben dem ganzen Trennungsthema auch mal was Positives. Meine Tochter hat ihren ersten eigenen Song rausgebracht. Ich könnte nicht stolzer sein." In dem Song geht es um das ernste Thema Mobbing – ein Thema, mit dem Miley, laut ihrer Mutter, selbst bereits Erfahrungen gemacht hatte.

Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Tochter Miley an ihrem elften Geburtstag

