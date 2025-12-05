Achtfacher Vater? Johannes Oerding macht verwirrende Aussage

Bei einer Aufzeichnung der "Giovanni Zarrella Show" in Offenburg hat Johannes Oerding (43) mit einer Aussage für Verwirrung gesorgt. Während Gastgeber Giovanni Zarrella (47) den Musiker zum Thema Romantik befragte, brachte Johannes eine eher unerwartete Analogie ins Spiel. "Ich werde mit dem Album zum achten Mal Vater", so der Sänger laut Bunte.de. Giovanni reagierte überrascht: "Ich habe mich kurz erschrocken." Johannes klärte unmittelbar auf, was hinter dem Vergleich steckt, und betonte: "Da ist auch viel Liebe im Spiel, sehr viel Liebe im Spiel."

Seine augenzwinkernde Ansage "zum achten Mal Vater" bezieht sich auf sein neues Album – das nächste Kapitel in einer Reihe, die er wie eine wachsende Familie behandelt. Zuvor hatte Johannes erklärt, Romantik vor allem in seiner Musik auszuleben. "Ich habe oft sehr viel Romantik in meinen Songs, versuche das dann auch hier und da auf das echte Leben zu übertragen. Es gelingt mir nicht immer", gestand er auf der Bühne.

Privat hatte sich Johannes 2023 nach zwölf gemeinsamen Jahren von Ina Müller (60) getrennt; beide pflegen seither ein freundschaftliches Verhältnis. Über sein Liebesleben gibt der Sänger selten Auskunft, ließ aber bei einem RTL-Charity-Event durchblicken, dass es an seiner Seite jemanden gibt. Auf die Frage, ob seine jüngste Weltreise ihn und seine Freundin zusammengeschweißt habe, sagte er zu RTL: "Ich sag' mal so: Wenn du auf engstem Raum auf vier Quadratmeter und vier Reifen viele, viele Wochen unterwegs bist, und da lebend herauskommst, dann hast du auf jeden Fall einen guten Job gemacht."

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding bei "Sing meinen Song"

Anzeige Anzeige

ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Ina Müller, Sängerin