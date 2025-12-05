Douglas Booth spricht über schweren Verlust seines Vaters

Douglas Booth (33) hat in einem bewegenden Instagram-Post über den Verlust seines Vaters gesprochen. Anlässlich des 64. Geburtstags seines verstorbenen Vaters gedachte der Schauspieler den gemeinsamen Momenten und teilte mit seinen Fans, dass sein Vater sich am 4. Mai dieses Jahres Suizid begangen habe. "Ich hatte Probleme damit, die richtigen Worte für diesen Verlust zu finden", bekannte Douglas, der durch Filme wie "LOL – Laughing Out Loud" bekannt ist. Der Post, illustriert mit Bildern aus dem Familienleben, zeigte nicht nur die Trauer, sondern auch die unvergessliche Bedeutung seines Vaters in seinem Leben.

Der Schauspieler gab in dem Beitrag an, das Geschehene noch nicht ganz verarbeitet zu haben, doch strebt er danach, den Schmerz eines Tages in etwas Positives zu verwandeln. Douglas erklärte, dass er Organisationen unterstützen wolle, die Männern helfen, über ihre Gefühle zu sprechen und sich verbunden zu fühlen. Außerdem sprach er offen über seine persönlichen Kämpfe mit Angstzuständen und betonte, wie herausfordernd es sein könne, sich innerlich gegen diese Probleme zu stemmen, während das Leben außen weitergeht. Dankbar zeigte er sich für die Unterstützung von Familie, Freunden und auch Fremden, die ihm geholfen hätten, mit dem Verlust umzugehen.

Douglas, der als einfühlsamer Star bekannt ist, hat in der Vergangenheit oft über die Bedeutung von Familie in seinem Leben gesprochen. Privat zeigt sich der Schauspieler sympathisch bodenständig und pflegt eine enge Bindung zu seinen Lieben. Laut Insidern war sein Vater nicht nur ein Vorbild für ihn, sondern auch ein Fels in seinem Leben. Es bleibt offen, wie genau der 33-Jährige den von ihm genannten Wandel in die Tat umsetzen wird, doch seine Worte auf Instagram zeugen von einer tiefen Empathie, die nicht nur seinen Fans, sondern möglicherweise zukünftig auch anderen in schwierigen Lebenslagen helfen könnte.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Douglas Booth bei der Premiere von "Young Werther" beim Toronto International Film Festival 2024

Instagram / douglasbooth Douglas Booth als Kind mit seinem Vater und seiner Schwester