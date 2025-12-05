So anders sah Priscilla Presley vor ihren Beauty-OPs aus

Priscilla Presley (80) hat am 24. Mai einen besonderen Meilenstein erreicht: ihren 80. Geburtstag. Die Schauspielerin und Ex-Frau von Elvis Presley (†42) blickt nicht nur auf ein bewegtes Leben, sondern auch auf eine bemerkenswerte Wandlung ihres äußeren Erscheinungsbildes zurück. Mit stark geschminkten, schwarz umrandeten Augen und hochtoupierten dunklen Haaren wurde ihr Look in den 1960er-Jahren zu einem Markenzeichen. Doch mit der Zeit veränderte sich ihr Stil zunehmend, besonders nach ihrer Ehe mit dem "King of Rock 'n' Roll", die 1973 offiziell geschieden wurde. Auffällig sind besonders ihre späteren Beauty-OPs, darunter ein verpfuschter Eingriff im Jahr 2003, der nachhaltige Spuren hinterließ.

Damals geriet Priscilla an Daniel Serrano, einen skrupellosen Betrüger ohne ärztliche Zulassung. Daniel injizierte seinen prominenten Patientinnen eine industrielle Substanz, die eigentlich zum Einfetten von Autoteilen gedacht war. Der "Wundermittel"-Skandal sorgte für große Schlagzeilen, da zahlreiche Betroffene über Gesichtslähmungen und Verformungen klagten. Auch bei Priscilla blieben seine Eingriffe nicht ohne Folgen. Erst 2008 ließ sie eine korrektive Behandlung vornehmen, während Daniel bereits zuvor zu einer Haftstrafe verurteilt worden war. Obwohl sie keine weiteren Operationen bestätigte, wurde in den letzten Jahren öffentlich über mögliche Eingriffe spekuliert, zuletzt 2018, als sie mit einem Nasenpflaster gesehen wurde.

Abseits der Schlagzeilen lebt Priscilla, die aus ihrer Ehe mit Elvis eine gemeinsame Tochter namens Lisa Marie hatte, seit Jahrzehnten ein vielseitiges Leben. Ihre enge Verbindung zu Elvis endete auch nach der Scheidung nicht – Priscilla betonte immer wieder, wie bedeutend ihre Freundschaft blieb, bis er 1977 verstarb. Zudem sorgte sie 2024 für Aufsehen, als sie an der Seite des verstorbenen Baulöwen Richard Lugner (†91) den Wiener Opernball besuchte. Richard nannte sie damals "die schönste Frau", die er je zum Event mitgebracht habe. Mit ihrer faszinierenden Lebensgeschichte und ihrem immer wieder veränderten Look bleibt Priscilla eine Persönlichkeit, die fasziniert und polarisiert.

Getty Images Priscilla Presley im Juni 2024

IMAGO / Picturelux Elvis Presley, Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, Februar 1968

Getty Images Priscilla Presley und Richard Lugner, Februar 2024