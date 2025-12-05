Nie wieder: Alessandra Wichert verzichtet auf TV-Formate

Alessandra Wichert (29) wagt einen mutigen Schritt: Die Reality-TV-Darstellerin, bekannt durch Formate wie Love Island und Ex on the Beach, hat sich entschieden, ihre Karriere vor der Kamera endgültig an den Nagel zu hängen. Diese Nachricht verkündete sie in einer Instagram-Fragerunde und stellte klar, dass sie keine weiteren TV-Projekte plane. Angebote habe es durchaus gegeben, doch für Alessandra ist die Fernsehbranche nicht mehr das, was sie einmal war: "Ich denke nicht, nein. Es waren schon mehrere Angebote auf dem Tisch, aber ich bin ehrlich: Diese Welt (TV-Welt) ist einfach nur noch kaputt."

In ihrer Antwort auf die Frage, ob sie noch einmal ins Fernsehen zurückkehren werde, zeigte die Influencerin einen Einblick in ihre neuen Lebensziele. Statt sich für Shows und Kameras zu verbiegen, will Alessandra nun den Fokus auf private Meilensteine legen. Eine langfristige und glückliche Beziehung, die Gründung einer Familie und eine Hochzeit zählen zu ihren Zukunftsplänen. Außerdem möchte sie sich auf ihre Weiterentwicklung und Gesundheit konzentrieren sowie Zeit mit ihren Freunden, ihrer Familie und ihrem geliebten Hund Mochi verbringen. Ihr Vierbeiner liegt ihr dabei besonders am Herzen, wie sie mehrfach betonte.

Im Sommer hatte Alessandra noch mit einer Trennung auf sich aufmerksam gemacht. Damals bestätigte die Influencerin in einer Instagram-Fragerunde, dass sie und Marc-Robin Wenz tatsächlich ein Paar gewesen waren – Gerüchte darüber gab es schon länger, öffentlich gemacht hatten es beide aber nie direkt. "Marc-Robin und ich waren bis gestern noch zusammen", erklärte Alessandra offen, als ein Fan nachhakte. Die Trennung war zu diesem Zeitpunkt noch frisch, was der ehemaligen Reality-Bekanntheit sichtlich zusetzte. Sie gab zu, dass sie vieles erst einmal "verarbeiten" und "realisieren" müsse.

