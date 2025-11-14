Wurde Julian F.M. Stoeckel aus "Die Abrechnung" geschnitten?

Die Zuschauer von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" sind irritiert: Im Trailer ist Julian F.M. Stoeckel (38), der eigentlich Teil der Show sein sollte, nirgends zu sehen. Dafür taucht überraschend Matthias Mangiapane (42) auf, der offiziell gar nicht als Kandidat angekündigt war. Nun heizt Reality-TV-Star Sam Dylan (34) die Gerüchteküche an, indem er auf Instagram andeutet, dass Julian möglicherweise komplett aus der Show herausgeschnitten wurde. "Was mit dem Stoeckel passiert – ich weiß nicht, ob man das zeigt oder ob das komplett rausgeschnitten wird. Ich glaube, weil man ihn auch gar nicht in der Vorschau gesehen hat, dass er komplett rausgeschnitten worden ist", mutmaßte der Realitystar und sorgt damit für weiteren Zündstoff bei den spekulierenden Fans.

Die Verwirrung verstärkte sich weiter, als Sam zusätzlich behauptete: "Der Matthias wird in der Show sein, obwohl er gar nicht geplant war." Was genau hinter Julians mutmaßlichem Fehlen steckt, bleibt jedoch weiterhin unklar. Fans der Sendung, die seit dem 6. November ausgestrahlt wird, rätseln nun, ob Produktionsprobleme, inhaltliche Änderungen oder gar persönliche Differenzen zwischen den Beteiligten der Grund für die eventuelle Anpassung im Cast sein könnten. Eine offizielle Stellungnahme der Produktionsfirma oder des Senders steht bisher aus.

Bereits vor vier Wochen hatte ProSieben auf Instagram verkündet, dass Maurice Dziwak (27) und Julian Stoeckel bei "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" als Team antreten sollten. Der Sender schrieb dazu: "Auch Maurice und Julian Stoeckel haben sich unwissend für die Konfrontationstherapie mit ihrem Erzfeind angemeldet." In den sozialen Netzwerken wurde daraufhin heiß diskutiert, was zwischen den beiden eigentlich vorgefallen sein könnte. "Was haben die denn für einen Beef?", fragte ein Fan, während ein anderer mutmaßte: "Das ist so random, aber es könnte extrem lustig werden."

Imago Julian F.M. Stoeckel auf dem roten Teppich der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

Imago Sam Dylan beim Screening von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg, Berlin, 04.11.2025

Imago Matthias Mangiapane bei der Weltpremiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast in Berlin