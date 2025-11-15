Quotentief: "Die Abrechnung" fällt bei den Zuschauern durch

Am Donnerstagabend musste ProSieben ein Quotentief verkraften. Die zweite Folge der neuen Realityshow "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" konnte nur noch 420.000 Menschen vor die Bildschirme locken. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sank dabei auf gerade einmal 3,5 Prozent. Auch die nachfolgende Sendung Das große Promi-Büßen brachte keine Besserung. Im Gegenteil: Der Marktanteil fiel auf katastrophale 1,7 Prozent, bei lediglich 260.000 Zuschauern. Laut Quotenmeter lag ProSieben damit auf dem letzten Platz unter den Vollprogrammen in der Primetime.

Während ProSieben mit seinen Realityformaten kämpft, sieht es bei der Konkurrenz deutlich besser aus. So punktete RTL Zwei mit der Show Love Island VIP. Die erste Episode um 20.15 Uhr erreichte in der Zielgruppe einen Marktanteil von 4,4 Prozent. Doch die Zuschauerzahlen stiegen noch weiter, denn die zweite Folge des Abends ab 21.20 Uhr legte deutlich zu und erreichte beeindruckende 6,4 Prozent. Damit sicherte sich RTL Zwei klar den Sieg im Realityshow-Duell des Abends.

Realityshows sind seit Jahren ein fester Bestandteil des ProSieben-Programms, doch nicht jedes Format trifft den Nerv der Zuschauer. Zuletzt hatte der Sender mit neuen Konzepten Schwierigkeiten, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Die Konkurrenz, insbesondere RTL Zwei, setzt hingegen auf bekannte Formate mit einer treuen Fangemeinde. Ob und wie ProSieben auf diesen Quotenschock reagieren wird, bleibt abzuwarten.

