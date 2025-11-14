Geklärt: Darum fehlt Julian Stoeckel bei "Die Abrechnung"

Das Rätselraten ist beendet: In der dritten Folge von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" wird aufgelöst, warum Julian F. M. Stoeckel (38) im Trailer fehlte und stattdessen Matthias Mangiapane (42) auftauchte. Der Entertainer war zwar als Kandidat angekündigt worden und zog tatsächlich auch ins Gartenhaus ein, um gemeinsam mit seinem TV-Kontrahenten Maurice Dziwak (27) um ein dickes Preisgeld zu kämpfen. Doch nach einer kurzen Einführung in das für ihn vorher unbekannte Konzept der Show und einer Tour durchs Set zog er überraschend die Reißleine. "Ich gehe", erklärte Julian nach wenigen Stunden vor laufenden Kameras – sehr zum Erstaunen der übrigen Promis, die vergeblich versuchten, ihn umzustimmen.

Giulia Siegel (51) zeigte sich angesichts des plötzlichen Erscheinens und ebenso raschen Abgangs sichtlich fassungslos: "Ich war sehr überrascht. Ich hätte jede Wette gemacht, dass Julian nie wieder in ein Reality-Format geht. Schon gar nicht ein Format, wo er gar nicht weiß, worum es geht", erklärte sie in der Sendung. Julian begründete seinen Entschluss offen: Er habe sich von einer hohen Gage locken lassen, wolle aber seine Rolle als Entertainer nicht ablegen – genau das wäre in diesem Format jedoch nötig, erklärte er gegenüber seiner Mitstreiterin Giulia. Daher blieb er konsequent und verabschiedete sich noch am selben Tag. Das hatte direkte Folgen: Sein Teampartner Maurice musste mit ihm das Haus verlassen. Die Wendung kam am Morgen danach, als Matthias Mangiapane als Ersatzkandidat einzog. Da auch zwischen Matthias und Maurice dicke Luft herrscht, durfte der Realitystar zurückkehren und weiter ums Preisgeld kämpfen.

Zuvor hatte Sam Dylan (34) die Gerüchteküche um Julians Abwesenheit in der Show ordentlich angeheizt. Auf Instagram äußerte der Realitystar Zweifel daran, dass Julians Teilnahme überhaupt ausgestrahlt wird. "Was mit dem Stoeckel passiert – ich weiß nicht, ob man das zeigt oder ob das komplett rausgeschnitten wird. Ich glaube, weil man ihn auch gar nicht in der Vorschau gesehen hat, dass er komplett rausgeschnitten worden ist", mutmaßte Sam und sorgte damit für noch mehr Rätselraten unter den Fans.

Anzeige Anzeige

Imago Julian Stoeckel auf dem roten Teppich der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

Anzeige Anzeige

Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "Jurassic World: Rebirth" im Zoo Palast Berlin, 18.06.2025