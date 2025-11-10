"Die Abrechnung": AYTO-Chiara reagiert auf Streit mit Anna

In der ersten Folge des neuen Reality-Formats "Die Abrechnung" trafen Anna und Chiara, beide bekannt aus der Sendung Are You The One?, nach längerer Zeit wieder aufeinander. Einst enge Freundinnen, hat ein Vorfall ihre Beziehung nachhaltig zerstört: Chiara hatte einen One-Night-Stand mit Tano, der heute Annas Partner ist. Zu dem Zeitpunkt, als dies geschah, waren Anna und Tano allerdings noch kein Paar. Das Wiedersehen der beiden Frauen verlief dennoch alles andere als harmonisch. Anna war augenscheinlich nicht bereit, über den damaligen Streit zu sprechen, und brach sogar in Tränen aus.

Chiara äußerte sich inzwischen auf Instagram zu der Situation und verteidigte sich in einem umfangreichen Post. "Niemand wollte hier irgendwen an den Pranger stellen – wir haben uns beide bewusst dazu entschieden, in ein Reality-TV-Format zu gehen", erklärte sie. Laut Chiara sei es nicht ihr Bedürfnis gewesen, den Streit erneut aufzurollen oder gar eine Annäherung herbeizuführen, jedoch sei dies Teil des Konzepts der Show. Die Anschuldigungen, sie wolle Annas Beziehung zerstören oder habe andere manipuliert, nannte Chiara "absoluten Wahnsinn" und wies darauf hin, dass dies schlicht nicht ihrer Version der Ereignisse entspreche.

Hinter dem TV-Drama steckt eine einst enge Verbindung: Anna und Chiara verstanden sich in ihrer "Are You The One?"-Zeit als Vertraute, teilten Kameraalltag, Nächte im Loft und Gespräche, die auch nach Drehschluss trugen. Der Bruch kam erst Monate später, als Anna von Chiaras Nacht mit Tano erfuhr – ein Schlag, der Vertrauen und Nähe erschütterte, auch wenn Anna und Tano zu diesem Zeitpunkt noch nicht zusammen waren. Was blieb, sind unterschiedliche Gefühle und Erinnerungen an gemeinsame Partys, geteilte Geheimnisse und Loyalitäten, die plötzlich infrage standen. In "Die Abrechnung" prallen nun Vergangenheit und Gegenwart aufeinander, während Zuschauer sehen, wie frühere Verbundenheit unter dem Druck von Öffentlichkeit, Aussagen und Emotionen auf die Probe gestellt wird.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin Anna und Chiara, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

Anzeige Anzeige

Imago Chiara Gianti bei der "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / annaoliviax Tano und Anna von "Are You The One", November 2025