Vor Baby Leo: Laura Woods erlitt eine Fehlgeburt

Sportmoderatorin Laura Woods (38) hat kürzlich auf Instagram über eine schwere Zeit in ihrem Leben gesprochen: die Fehlgeburt, die sie und ihr Verlobter Adam Collard (29) durchstehen mussten. Das traurige Ereignis ereignete sich Ende letzten Jahres, kurz vor Adams Teilnahme an der Fernsehshow Celebrity SAS: Who Dares Wins. In der Sendung brach der Reality-Star vor laufender Kamera in Tränen aus und erinnerte sich emotionsgeladen an diese Zeit. Laura schrieb in einem Post über Adam: "Wir hatten wirklich einige sehr schreckliche Zeiten letztes Jahr, aber dieser große, schöne Mann hat mich durch jeden Einzelnen davon gebracht."

Trotz des tragischen Verlustes fand das Paar Trost in ihrem gemeinsamen Sohn Leo, der im Januar dieses Jahres geboren wurde. Laura teilte einen weiteren emotionalen Beitrag, in dem sie zugab, dass die Gefühle nach der Fehlgeburt verwirrend bleiben. "Manchmal schaue ich Leo an und denke an das Baby, das wir nie kennenlernen werden, aber auch daran, dass wir Leo nicht hätten, wenn das nicht passiert wäre", schrieb die Moderatorin. Adam, der in der Vergangenheit mit Depressionen zu kämpfen hatte, offenbarte in der Sendung, dass der Verlust sie beide tief getroffen habe. Er sprach auch von seiner Bewunderung für Laura, die in dieser schweren Zeit stark blieb und ihm half, sich zu öffnen.

Laura und Adam begannen ihre Beziehung im Jahr 2023 und verlobten sich noch im September desselben Jahres. Kennengelernt hatte sich das Paar über eine humorvolle Direct Message von Adam. Nachdem sie ihre Fehlgeburt überwunden hatten, fanden sie in ihrem kleinen Sohn neuen Lebensmut. Auf Social Media wird das Paar von Fans mit aufmunternden Kommentaren überhäuft, die ihnen Respekt für ihre Offenheit und Stärke zollen. Laura hofft, mit ihren persönlichen Erfahrungen auch anderen Menschen zu helfen, die Ähnliches durchmachen und sich dadurch vielleicht weniger allein fühlen.

Instagram / laurawoodsy Laura Woods mit ihrem Sohn Leo, Sommer 2025

Instagram / laurawoodsy Adam Collard mit seinem Sohn Leo

Instagram / adamcollard Laura Woods und Adam Collard