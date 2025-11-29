Ort und Deko: Wird so Taylor Swifts Traumhochzeit aussehen?

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) planen ihre Traumhochzeit – und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren! Der Veranstaltungsort soll Taylors beeindruckende Villa in Rhode Island sein, berichten Insider The US Sun. Demnach will die Sängerin das Grundstück umfassend neu gestalten lassen, damit demnächst dort gefeiert werden kann. Umgerechnet rund eine Million Euro seien allein für Landschaftsbau und zusätzliche Sicherheit eingeplant, damit alle Vorbereitungen bis zum großen Tag verborgen bleiben. Zudem ist von einer dreitägigen Feier die Rede, mit Einbindung der Mütter beider Familien und mehreren Junggesellinnen-Ausflügen, etwa auf die Bahamas oder nach Italien. Als kleine Geste plane die Sängerin für alle eingeladenen Freundinnen Sträuße aus ewigen Rosen als Andenken in das Budget ein.

Was den Look betrifft, soll das Anwesen in ein üppiges Blütenmeer verwandelt werden. Wie die Insider verraten, wünscht sich Taylor Rosen in Rot, Hortensien in Blau, Weiß und Rosa, Orchideen in Weiß, Lila und Pink sowie Pfingstrosen in Pink, Weiß und Rot – teils Monate vorab gepflanzt. "Taylor träumt davon, völlig von Blumen umgeben zu sein, mit üppigen Blumensträuchern überall, wodurch ihr Jugendtraum wahr wird, in einem Meer von Blumen zu heiraten", berichtet ein Insider. Die Floristik könnte laut Daily Mail umgerechnet allein bis zu 650.000 Euro verschlingen.

Im Gespräch mit Hits Radio Breakfast Show wurde Taylor nach einem möglichen Auftritt von Ed Sheeran (34) gefragt. "Ich glaube, es wäre schwer, ihn davon abzuhalten! Er sagt immer: Ich werde ständig gebeten, auf Hochzeiten zu singen, und man denkt: Ed, wenn es eine Bühne gibt, stehst du drauf!", antwortete sie. Auch bei der Besetzung des Braut-Teams scheint sich etwas zu tun: Taylors langjährige Freundinnen Selena Gomez (33) und Gigi Hadid (30) sollen bereits als Brautjungfern feststehen.

Die Liebesgeschichte liefert reichlich romantische Details für das Setting: Travis verwandelte bei seinem Antrag im August seinen Garten in ein "Secret Garden"-Paradies – inklusive Heckenwand für den versteckten Fotografen. Auf Instagram schrieb das Paar dazu: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten." Das Küstenanwesen in Rhode Island, das Taylor 2013 kaufte, ist zudem für ihre legendären Sommerfeste rund um den 4. Juli bekannt – ein Ort, an dem Freundschaften gepflegt werden und die Gästeliste traditionell prominent ausfällt. Enge Vertraute wie Gigi und Selena sind seit Jahren an Taylors Seite, und in Travis' Familie spielt sein Bruder Jason eine besondere Rolle. Persönlich klingt bei all dem durch, dass hier zwei Welten zusammenkommen: Pop und Football, Küstenvilla und Gartenromantik – und ein Paar, das seine großen Momente gern mit den Menschen teilt, die ihm nahestehen.

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Instagram / selenagomez Taylor Swift und Selena Gomez, September 2025