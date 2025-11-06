Giulia Siegel wehrt sich gegen Mudderns Rassismusvorwürfe

Giulia Siegel (50) geht in die Offensive: Die Moderatorin wehrt sich in einem Video auf Instagram gegen Rassismusvorwürfe von Chelsea Montgomery, auch bekannt als Muddern. Auslöser ist Zoff innerhalb der Reality-TV-Show Der Promihof, der nach den Dreharbeiten weiter eskalierte. Giulia schildert, dass sie in der Show eine Situation beobachtet habe, die sie als unfair empfand und spricht von gezielter Manipulation sowie Gaslighting. "Es ging sogar so weit, dass mir plötzlich Rassismus vorgeworfen wurde", merkt sie auf Instagram an.

In ihrem Video-Statement erklärt Giulia zunächst, was sie mit Gaslighting meint: "Jemand verdreht Dinge, stellt Situationen komplett anders dar. Du musst dich plötzlich rechtfertigen für etwas, das gar nicht stimmt." Zum Vorfall auf dem Promihof führt sie aus: "Das war ein Safety-Spiel, das diese Person bewusst manipuliert hat, um anderen Personen einen Vorteil zu verschaffen. Statt ehrlich darüber zu sprechen, wurde versucht, die Geschichte gegen mich zu wenden, es zu drehen und sich selbst in die Opferrolle zu stellen." Giulia ist froh, dass Konsequenzen folgten: "Diese Person wurde aus der Sendung rausgeschmissen. Danke." Nach Drehschluss sei es online weitergegangen: "Schon vor zwei Wochen passierte das Gleiche. Dieselbe Person hat mich auf Instagram bezichtigt, ich wäre Alkoholikerin und ich hätte ein Alkoholproblem. Ich wäre transphob, sogar ein Reel gepostet, um das Ganze zu untermauern." Giulia habe geschwiegen, doch nun wolle sie, dass es endet und appelliert: "Kein Hate gegen diese Person. Das soll jetzt einfach nur enden. Stop it. Es reicht. Es reicht wirklich."

Hintergrund ist folgender: Giulia konfrontierte Chelsea vor der Promihof-Gruppe damit, dass sie ihren Mitstreitern ein Spiel erklärt habe, um diesen einen Vorteil zu verschaffen. Die Influencerin leugnete das jedoch und hetzte gegen das Model. Erst als die Produktion eingriff und sie nach Hause schickte, wendete sich das Blatt: "Ich wollte es euch gerade selbst sagen. Es war schwer für mich, in der Situation dahinterzustehen. Ich war zu schwach, um es euch gleich zu sagen." Der Reality-TV-Neuling betonte weinend, dass er niemanden bewusst wehtun wollte, sondern nur seine Allianz um Aurelia Lamprecht und Co. vor dem Aus schützen wollte.

RTLZWEI Giulia Siegel in "Der Promihof"

RTLZWEI Chelsea "Muddern" Montgomery in "Der Promihof"

RTLZWEI Chelsea Montgomery bei "Der Promihof"