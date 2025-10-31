Ist Paco Herb ein Mobber und Hetzer? Das sagt Giulia Siegel

In einer Instagram-Fragerunde von Giulia Siegel (50) sorgte ein Fan-Kommentar jetzt für Aufsehen: Paco Herb, derzeit Kandidat bei Der Promihof, wurde dort als "Hetzer und Mobber" bezeichnet. Doch die 50-Jährige, die gemeinsam mit dem Social-Media-Star in der Reality-TV-Show kämpft, widersprach diesem Vorwurf entschieden. Für sie sei der The 50-Gewinner keinesfalls ein Mobber, sondern vielmehr ein Stratege. "Das Ganze fing als ein Spiel an, er will das Ding gewinnen und das auf seine Art und Weise", erklärte sie in ihrer Story. Weiter betonte sie: "Mobbing ist ein hartes Wort, ich habe es letztes Jahr selbst erlebt. Nein, beim Promihof hat kein Mobbing stattgefunden und auch keine Hetze."

Giulia, die selbst auf Taktik und Strategie innerhalb solcher Shows verzichtet, sieht Pacos Verhalten dennoch kritisch. Sie erklärte, dass sie in Reality-Formaten stets versucht, authentisch und echt zu bleiben, so wie sie auch privat sei: "Reality heißt für mich, real, echt sein – so, wie ich auch zu Hause bin." In der aktuellen Staffel war es Paco, der innerhalb seiner Allianz versuchte, Giulia gegen die anderen Teilnehmer auszuspielen, indem er diese aufstachelte, sie aus dem Format zu wählen. Dieser Plan scheiterte jedoch, weil die Kandidaten statt der DJane lieber Alicia und Chris Broy (36) vom Hof jagten.

Obwohl die Moderatorin die Vorwürfe gegen den Realitystar nun entschärft, sorgte sein Verhalten im Promihof für viele Tränen bei ihr. Dass ihr Mitstreiter die anderen Bewohner motivierte, sie aus dem Format zu wählen, ging Giulia an die Substanz. Sie weinte und schluchzte: "Was mache ich nur falsch, dass alle gegen mich sind?" Besonders bitter: Paco belächelte die Tränen der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin nur und erklärte trocken, das sei alles ein Bluff.

RTLZWEI / Magdalena Possert Collage: "Der Promihof"-Kandidaten Paco Herb und Giulia Siegel

RTLZWEI Tim, Emma, Giulia, Paco, Aurelia, Fritz und Nina, "Der Promihof"-Bewohner

RTLZWEI Paco Herb und Giulia Siegel, "Der Promihof"