"The Power"-Beef: Promihof-Cosimo und Nadja vertragen sich

Versöhnung nach TV-Zoff: In der aktuellen Folge von Der Promihof zeigen Cosimo Citiolo (44) und Nadja Großmann, dass ihr Streit in The Power nicht das letzte Wort bleiben muss. Seite an Seite kassieren die beiden in der "Bauer Bänk" satte 11.200 Euro für den Jackpot ein – und liefern danach die eigentliche Überraschung. Cosimo geht auf Nadja zu, sie sprechen sich aus und beenden ihren Konflikt. "Als Cosimo in der Küche auf mich zukam, fand ich, es war ein tougher Move von ihm. Ich wusste, er ist eigentlich sehr stolz und er macht so etwas nicht. Deswegen war es eine feine englische Art von ihm", behauptete Nadja im Einzelinterview. Cosimo bleibt realistisch, aber verbindlich. "Ich glaube nicht, dass wir privat Freunde werden. Aber ich mache einen ersten Schritt", erklärte er in der Sendung.

Beide Reality-TV-Stars betonen, dass sie respektvoll miteinander umgehen wollen. Die alte Fehde solle keine Rolle mehr spielen. "Die Vergangenheit ist die Vergangenheit", lautet das gemeinsame Motto, mit dem sie den Neustart wagen. Vor den anderen Bewohnern setzt Cosimo sogar ein deutliches Zeichen und mahnt zur Gelassenheit – denn er wollte mit all seinen Promihof-Bewohnern gut klarkommen. "Das Leben ist viel zu kurz", behauptet er. Zuspruch bekommt er unter anderem von Nina Reh, die von Cosimos Sinneswandel begeistert ist.

Hintergrund ist folgender: Bei "The Power" hatte Nadja mit einer spitzen Bemerkung über Cosimos Optik für Ärger gesorgt – ein Seitenhieb, der zwischen beiden einen tiefen Graben aufriss. "Der Glöckner von Notre Dame, an den erinnert Cosimo mich", machte sie sich über ihn lustig. Mit ihrer Beleidigung machte sie sich direkt bei einigen Mitstreitern unbeliebt. Ob es diesmal anders läuft, wird sich in den kommenden Episoden zeigen. Wie auch in "The Power", zog Nadja als Nachrückerin auf den Promihof.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Cosimo Citiolo und Nadja Großmann bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Nadja Großmann und Cosimo Citiolo in "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, Januar 2025