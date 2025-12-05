So verbringen Karina und Thomas Gottschalk Weihnachtsfest

Thomas Gottschalk (75) und seine Frau stecken mitten in einer turbulenten Phase, die das diesjährige Weihnachtsfest zu einer ungewöhnlichen Herausforderung macht. Bei der BAMBI-Gala verschwieg der Moderator noch seine Krebserkrankung, zeigte sich aber im Gespräch mit Bunte schon nachdenklich. Stattdessen erzählen sie von einem Umzug: Das Paar zieht nach Gräfelfing bei München. "Wir sitzen auf Umzugskartons. Weihnachten wird eine ganz komische Nummer bei uns", sagte Karina zu Bunte. Mit dabei: ein Weihnachtsbaum, der größer ist, als das neue Zuhause verträgt, und ein Entertainer, der seine eigenen Talente betont.

Denn für die Deko fühlt sich diesmal überraschend der TV-Star zuständig. "Thomas dekoriert!", verriet Karina, worauf er mit einem Grinsen konterte: "Ich kann mehr, als man denkt!" Das Baumproblem bleibt jedoch: Der amerikanische Tannenriese passt nicht ins Haus in Gräfelfing, wie Thomas schilderte. Karina nahm es mit Humor und legte im Gespräch nach: "Dann muss die Kettensäge herhalten!" Trotzdem planen die beiden ein stilles Fest zwischen Kisten und Provisorien. Karina übernimmt die Weihnachtsgans, Thomas setzt sich ans Klavier: "Stille Nacht, heilige Nacht" gehört dazu, auch wenn der berühmte Übergang, wie er sagt, nicht immer ganz gelingt.

Hinter den Kulissen stemmen die beiden einen Neuanfang mit ungewohnt viel Ruhe. Karina und der Moderator halten zusammen, organisieren Alltag und Umzug und schaffen sich Rituale, die auch ohne perfekte Kulisse funktionieren. In den vergangenen Monaten war sie an seiner Seite, achtete aufmerksam auf Veränderungen und begleitete ihn, wenn es darauf ankam. Nun setzen sie an den Feiertagen auf Nähe statt großes Programm: ein kleiner Kreis, ein improvisiertes Zuhause, Musik am Klavier und ein Fest, das weniger auf Glanz als auf Gemeinsamkeit setzt.

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, Bambi-Verleihung 2025

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

