Sylvia Schön erinnert an Zeit mit "Golden Bachelor"-Franz

Sylvia Schön blickt zurück: Die Siegerin der ersten deutschen Staffel Golden Bachelor hat sich Monate nach dem Finale auf Instagram mit einem Erinnerungs-Clip gemeldet. Zu sehen ist ein Moment vom Morgen nach dem Dreamdate mit Rosenkavalier Franz Stärk (74). Beide wirken gelöst und bestens gelaunt. Franz stimmt ein kleines Ständchen an. "Und wie er an der Leine zieht, wenn er ein paar besonders hübsche Beine sieht. Mein Hund beißt jeder hübschen Frau ins Bein und ich, ich lad' sie dann zum Kaffee ein. Und wenn sie um den Hals mir fällt und sagt: 'Mein lieber Franz', dann wedelt er vor Freude mit dem Schwanz", singt der Pensionär frohen Mutes.

Und bringt seine Herzensdame damit zum Lachen. "Wie geil ist das denn!? Der ist ja wirklich mit allen Wassern gewaschen", stellt Sylvia begeistert fest. Die Chemie zwischen den beiden stimmte, das ist eindeutig zu erkennen. Ihre erste gemeinsame Nacht sei schön gewesen – abgesehen von Franz' Schnarchen. Der Musiker habe "doch schon ganze Wälder" abgesägt. Am Morgen seien sie dann wie immer viel ins Plaudern gekommen und hätten noch über "ein paar Witzchen" miteinander gelacht.

So sehr es zwischen ihnen bei "Golden Bachelor" auch gefunkt hatte, mehr als gute Freunde wurden die zwei nach der Show nicht. "Also, ich glaube auch für den lieben Franz sprechen zu können, dass es für eine Lebenspartnerschaft, eine sehr ferne Fernbeziehung, leider nicht reichen wird", erklärte Sylvia damals gegenüber Promiflash und betonte: "Wir sind und bleiben aber gern in gutem Kontakt, und ich wünsche ihm alles Glück dieser Welt." Im März, einige Wochen nach der Ausstrahlung des Finales, verbrachten sie dann ein paar schöne gemeinsame Stunden in Hamburg. Ob der Kontakt bis heute besteht, ist jedoch nicht ganz sicher.

Anzeige Anzeige

Instagram / sylvi_schoen Sylvia Schön und Franz Stärk im März 2025 in Hamburg

Anzeige Anzeige

RTL Franz Stärk und Sylvia Schön, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / sylvi_schoen Sylvia Schön, ehemalige "Golden Bachelor"-Teilnehmerin