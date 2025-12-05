So genießt Guido Maria Kretschmer die Vorweihnachtszeit

Guido Maria Kretschmer (60) verrät, wie er die Adventszeit verbringt – und macht damit allen Fans von Kerzenschein und Gemütlichkeit Lust auf die Festtage. In einem Gespräch mit dem Magazin Gala erzählte der TV-Star, was ihn jetzt durch den Dezember trägt. "Licht – drinnen und draußen. Wärmende Getränke, außerdem hilft natürlich viel Gebäck und keine Angst vor Kohlenhydraten", plauderte der Designer aus. Für die große Show fühlt sich Guido allerdings nicht zuständig. Die funkelnde Konkurrenz überlässt er gelassen den Leuten nebenan. "Für große Rundum-Illuminationen bin ich nicht gemacht, das übernehmen meine Nachbarn schon", erklärte er und verriet auch, wann sein Zuhause wirklich erstrahlt: "Am Heiligabend erleuchtet dann zum ersten Mal mein Weihnachtsbaum. Dieses Ritual genieße ich besonders, weil ich es aus der Kindheit kenne."

Die Wochen vor Weihnachten nutzt Guido auch für einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Wie er im Gespräch mit dem Magazin berichtete, sei er "gesundheitlich etwas angeschlagen" gewesen, habe "viele Themen abgearbeitet" und wichtige Entscheidungen getroffen. Nun scheint für ihn die dunkle Zeit aber vorbei zu sein. "Doch jetzt zum Jahresende spüre ich: Die Sonne geht auf", betonte der Designer. Der Jahreswechsel bringt für ihn offenbar nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch einen optimistischen Blick nach vorn.

Bereits zuvor hatte Guido verraten, dass das Jahr für ihn nicht ganz unbeschwert verlief. Im Sommer erlebte er auf Sylt einen lebensgefährlichen Zwischenfall: Ein harmloser Rosendornstich wurde zur ernsten Gefahr. "Ich habe mich an einer Rose gestochen. Wie unpraktisch, dachte ich, gleich am Anfang meines Urlaubs", erzählte die Stilikone in der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa". Aus dem kleinen Stich entwickelte sich jedoch eine schwere Blutvergiftung, die in der Nordseeklinik behandelt werden musste. "Das war mein erster Krankenhausaufenthalt überhaupt", sagte der beliebte TV-Star. Den Humor verlor er trotz allem nicht: "Ich habe ein Plastiktablett mit Schmierkäse bekommen und mir gesagt, dass ich in meinem Leben schon genug gekaut habe."

Imago Guido Maria Kretschmer beim About You Fashion Circus in Berlin-Adlershof

Imago Guido Maria Kretschmer bei den SPA Awards 2025 im Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg in Königswinter

Imago Bei der Premiere beim Filmfest Hamburg: Guido Maria Kretschmer im Cinemaxx Dammtor, 29.09.2025