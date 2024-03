Ruhiger Bachelors-Exit: Wollte Dennis Lissy weinen sehen?

Mit dieser Reaktion hatte Dennis Gries offensichtlich nicht gerechnet. Als einer von zwei Bachelors sucht der Bayer in diesem Jahr seine große Liebe. Im Halbfinale stand für ihn eine wichtige Entscheidung an – und der Fitnessfan trennte sich schweren Herzens von Lissy Korac. Die Brünette nahm das recht gelassen hin. Für Dennis war das fast ein Affront! "Die hat ja keine Miene verzogen", beschwerte er sich anschließend. Offensichtlich hatte er Tränen nach der Abfuhr erwartet – diese blieben aber aus.

"Hat sie das gerade überhaupt gerafft, dass sie rausgeflogen ist, frage ich mich? Dann weiß ich, wie emotional sie bei der Sache war", zog Dennis seine Schlüsse aus der Reaktion der Brünetten. Lissy erklärte ihr Verhalten ganz einfach – sie sei eben so. Dass der Bachelor sich über die fehlenden Tränen seiner Halbfinalisten beschwerte, können die Zuschauer nicht verstehen. Auf Instagram regen sich einige Fans darüber auf. "Wie es ihn getroffen hat, dass Lissy so locker damit umgegangen ist. Er glaubt wahrscheinlich, jede Frau weint gleich wegen ihm", schreibt ein User, ein anderer kommentiert: "Da hat er mal kurz gezeigt, wie sein verletztes Ego so drauf ist."

Die Enttäuschung über Lissys kalte Schulter dürfte bei Dennis aber schnell verflogen sein. Immerhin gab er seine zwei verbliebenen Rosen an Katja und Rebecca – und vor allem Erstere scheint es dem Unternehmer angetan zu haben. Und die Beauty ist ebenso begeistert von ihrem Bachelor. Im Promiflash-Interview verriet sie schon zu Beginn der Show: "Die Anziehung war von Anfang an da!"

RTL Lissy und Dennis bei "Die Bachelors"

RTL Dennis und Katja bei "Die Bachelors"

