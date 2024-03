"Zu verschieden": Lissy hatte Bedenken wegen Bachelor Dennis

Im Halbfinale von Die Bachelors endete die Reise für Single-Lady Lissy Korac. Bachelor Dennis Gries entschied sich nach den Dreamdates gegen die Lehrerin. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wie sich die Entscheidung für sie anfühlte. Sie habe Zweifel an ihrer Verbindung zum Allgäuer gehabt. "Ich war selbst unsicher, weil ich mir mit meinem nächsten Partner eine richtige Base aufbauen will und auch keine Fernbeziehung führen möchte", erzählt sie. Dennoch hätte sie eine Rose nicht abgelehnt: "Hätte ich eine Rose bekommen, wäre ich natürlich den Weg weitergegangen, um herauszufinden, ob man im Alltag darauf hätte aufbauen können."

Insgesamt glaube Lissy aber nicht, dass sie mit Dennis eine glückliche Beziehung führen könnte. "Ich denke, dass unsere Art und einige Charakterzüge für eine langfristige Beziehung einfach zu verschieden sind", vermutet die ehemalige Flugbegleiterin. Bei ihrem Rausschmiss war die Kandidatin überraschend gefasst geblieben, was dem Fitnessstudio-Besitzer negativ auffiel. "Dann weiß ich, wie emotional sie bei der Sache war", kommentierte er die Situation. Lissy empfinde den Vorwurf als unfair: "Seine Reaktion fand ich sehr schade und auch nicht passend. Aber ich weiß für mich, dass ich kein emotionsloser Mensch bin. Jeder geht anders mit solchen Situationen um."

Mit seiner Aussage schoss sich der 30-Jährige auch bei einigen Fans ins Aus. "Wie es ihn getroffen hat, dass Lissy so locker damit umgegangen ist. Er glaubt wahrscheinlich, jede Frau weint gleich wegen ihm", schrieb ein User auf Instagram. Doch an anderer Stelle konnte Dennis das Publikum zurückgewinnen. Nachdem Sebastian Klaus (36) der Kandidatin Larissa Katharina seine Liebe gestanden hatte, erwiderte diese seine Gefühle nicht. Dennis hatte ihm daraufhin geraten, die Finger von der Versicherungskauffrau zu lassen. "Die Worte von Dennis gegenüber Sebastian waren so weise!", fand ein Fan auf Instagram.

Instagram / lissy.krc Lissy Korac, "Die Bachelors" 2024

RTL Dennis Gries und Lissy Korac bei "Die Bachelors"

