Haben David & Lissy Absprache für "Bachelor in Paradise"?

Bei Bachelor in Paradise geht es um die große Liebe, doch hinter den Kulissen brodelt es: Einige Kandidaten sind der Meinung, dass David Jackson und Lissy Korac ein falsches Spiel spielen. Kristina Yantsen äußert sich im Gespräch mit Mimi Gwozdz (31) kritisch: "Ich finde David sympathisch, aber ich finde es ein bisschen unfair. Die haben sich im Real Life kennengelernt und auf einmal treffen sie sich hier. Hier sind sie vertraut, hier sind sie die ganze Zeit zusammen." Beide sind überzeugt, dass das Paar auch als solches die Show verlassen könnte. "David und Lissy haben sich safe abgesprochen. Die lassen ja gar keinen anderen an sich ran. Es nervt halt, weil sie anderen die Plätze wegnehmen", stellt Mimi klar.

Auch Kandidat Jan Kelle stimmt den beiden Frauen zu. Im Einzelinterview betont er: "Es gibt ja immer wilde Gerüchte. Ich vermute einfach, dass das zwischen David und Lissy schon eine Art von Absprache war und sie wussten, dass sie hier aufeinandertreffen. [...] Es ist schon sehr auffällig, wie vertraut die sind, und man muss die ja nur einmal ein bisschen beobachten." Besonders ein Gespräch zwischen dem Ex-Bachelor und Lissy sorgt für Aufsehen: Er erzählte der Bachelors-Bekanntheit, ihr einen Riegel mitgebracht zu haben – "obwohl ich nicht wusste, dass du da bist." Für David gibt es jedoch einen einfachen Grund, warum er sich ausschließlich auf Lissy konzentriert: "Ich bin momentan einfach nicht wirklich empfänglich für andere Frauen."

Das Verhältnis von Lissy zu David sorgt jedoch nicht nur für Empörung unter den anderen Teilnehmern, sondern hat auch Auswirkungen auf ihre Beziehung zu Jan Hoffmann – zwischen den beiden stagniert es. Jan H. ist sich sicher: "Ich habe gar keinen Bock, mich in irgendwas reinzustürzen, wo am Ende noch die Gefühle bei mir leiden könnten oder sonst was." Der einstige Bachelorette-Sieger findet, dass sie für sich selbst herausfinden muss, was sie wirklich möchte. Im Einzelinterview äußert Lissy ihre Unsicherheit: "Ich glaube, dass David wirklich schwer zu knacken ist, und ich glaube, dass Jan ein bisschen der einfachere Weg wäre." Trotz dieser Überlegungen kommt es bei einem Einzeldate, das von David organisiert wurde, zu einem Kuss. Für Jan H. steht daraufhin fest: "Das ist völlige Zeitverschwendung."

RTL / Frank Beer, RTL Collage: David Jackson und Lissy Korac

RTL David Jackson und Lissy Korac bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Jan Hoffmann und Lissy Korac bei "Bachelor in Paradise" 2025