Neben Lissy: Gab BiP-David anderen Frauen eine faire Chance?

Bei Bachelor in Paradise unterstellen einige Kandidaten Ex-Bachelor David Jackson, ein falsches Spiel zu spielen: Der Realitystar konzentriert sich in der aktuellen Staffel fast ausschließlich auf Lissy Korac, mit der er sich schon vor der Show kennengelernt hatte. In der jüngsten Folge machte David im TV deutlich, er sei "nicht wirklich empfänglich" für andere Kandidatinnen. Das sorgt in der Villa für Misstrauen – Mitstreiter vermuten Absprachen und fragen, ob David Dates bewusst ignoriert. David hält dennoch Kurs: Er verbringt die meiste Zeit mit Lissy, während um ihn herum die Fühler in andere Richtungen ausgestreckt werden.

Im Gespräch mit Promiflash wehrt sich David gegen den Vorwurf, anderen Frauen keine faire Chance gelassen zu haben. "Hätte es zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Frau gefunkt, wäre ich dem auf jeden Fall nachgegangen. Ich war offen, aber eben auch ehrlich mit mir selbst und den anderen", betont er. Er habe in der Villa Gespräche geführt und "immer ganz ehrlich und transparent kommuniziert, dass eine Anziehung zu Lissy nach wie vor besteht". Zudem stellt er klar: "Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Lissy meine Wunschkandidatin ist und wir uns vorher bereits kannten." Er habe gewusst, dass es die Möglichkeit gebe, auf Lissy zu treffen, nicht aber mehr als andere Kandidatinnen und Kandidaten über potenzielle Begegnungen im Paradies.

Die Verbindung zwischen David und Lissy ließ auch unter den Kandidaten Fragen aufkommen. Bereits zuvor äußerten sich einige kritisch zu der engen Bindung zwischen den beiden, da sie kaum Raum für andere Teilnehmer zu lassen schien. Einige gehen sogar davon aus, dass es zwischen den beiden eine Absprache gibt. Diese Behauptungen dementierte Lissy bereits gegenüber Promiflash: "Es gab keine Absprache zwischen David und mir."

RTL David Jackson und Lissy Korac bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidat David Jackson

RTL Lissy Korac, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025