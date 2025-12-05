"Bachelor in Paradise"-Absprache? Das sagen David & Lissy

In der aktuellen Folge Bachelor in Paradise sorgte die Nähe zwischen David Jackson und Lissy Korac für Aufsehen. Die beiden ziehen kurz nacheinander als Nachrücker ins Paradies und lassen sich überraschend schnell aufeinander ein. Ihre Mitstreiter finden das mysteriös – sie äußerten bereits den Verdacht, dass die beiden ein falsches Spiel spielen und sich vor der Show abgesprochen haben. Im Promiflash-Interview erklären David und Lissy jetzt, wie sie zu dem Vorwurf stehen.

Lissy dementiert das Gerücht. "Es gab keine Absprache zwischen David und mir", stellt sie im Gespräch mit Promiflash klar und erklärt: "Wir kannten uns vorher, das hatten wir so kommuniziert und wussten von der Anfrage fürs Format – wie viele andere in dieser Bubble – mehr aber auch nicht." Ob sie sich im Paradies überhaupt über den Weg laufen würden, habe sie bis zuletzt nicht gewusst. Immerhin mussten auch schon Kandidaten die Show verlassen.

David pflichtet Lissy im Promiflash-Interview bei. "In so einem Format weiß man nie, was auf einen zukommt und auf wen man letztendlich trifft, deshalb macht es für mich auch viel mehr Sinn, sich überraschen zu lassen", meint er und fügt hinzu: "Wir kannten uns, aber das war nie ein Geheimnis, sondern etwas, das wir offen kommuniziert haben." Eine Absprache habe es selbstverständlich nicht gegeben – David habe von den Spekulationen seiner Co-Stars zudem gar nichts mitbekommen.

RTL / Frank Beer, RTL Collage: David Jackson und Lissy Korac

RTL Lissy Korac, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL David Jackson und Lissy Korac bei "Bachelor in Paradise" 2025