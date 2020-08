Wie geht es für Kathy Kelly (57) weiter? Die Sängerin wagte vor gut drei Wochen ein großes Abenteuer: Als erstes Mitglied der Kelly Family zog sie in das Promi Big Brother-Haus ein – und das mit großem Erfolg! Am Ende belegte die 57-Jährige den dritten Platz und überholte sogar Fan-Liebling Ikke Hüftgold (43). Kann sich die Mutter eines Sohnes vorstellen, wieder bei so einem Format mitzumachen oder konzentriert sie sich nun auf die Musik? Gegenüber Promiflash verriet Kathy, welche Pläne sie nach Promi BB hat!

"Ich habe, bevor ich in den Container bin, eine Platte aufgenommen, die jetzt rauskommt", verriet die gebürtige US-Amerikanerin im Interview nach dem Finale. Sie habe in den letzten Jahren ungefähr drei, vier Trash-Shows gemacht und ihr mache es Spaß, ihre humorvolle Seite zu zeigen. "Nicht immer, aber ab und zu brauche ich diese Herausforderung. Aber ich bin Musikerin, das ist mein Beruf", führte sie aus. Gut möglich also, dass man sie bald wieder in einer Reality-TV-Sendung sieht.

Vor "Promi Big Brother" sang Kathy 2010 bereits bei Das Supertalent vor. Ein Jahr später machte sie als Kandidatin bei der Sendung Die Alm mit und belegte den vierten Platz. 2015 war sie kurzzeitig zu Gast bei Newtopia.

Kathy Kelly im März 2019

"Promi Big Brother"-Bewohnerin Kathy Kelly

Kathy Kelly, Sängerin

