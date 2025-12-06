Carey Mulligan blickt zurück: Magische Zeiten bei Filmdreh

Vor 20 Jahren trat Carey Mulligan (40) in der Verfilmung des Jane-Austen-Klassikers "Stolz und Vorurteil" erstmals vor die Kamera und gab damit ihr beeindruckendes Filmdebüt. Damals verkörperte die Schauspielerin die Rolle der schelmischen Kitty Bennet, der zweitjüngsten der fünf Bennet-Schwestern. In einem Jubiläumsvideo für Letterboxd, das laut People am 10. November veröffentlicht wurde, beschreibt Carey diese Zeit als "magisch" und "majestätisch". Besonders dankbar zeigte sie sich für die einmalige Gelegenheit, so früh an der Seite von Schauspielgrößen wie Keira Knightley (40), Rosamund Pike (46) und Judi Dench (90) zu arbeiten – Erfahrungen, die, wie sie sagt, entscheidend für ihre spätere Karriere waren.

Der damalige Regisseur Joe Wright (53) sorgte am Set für ein besonderes Gemeinschaftsgefühl, indem er die fünf Bennet-Schwestern – dargestellt von Carey, Keira, Rosamund sowie Talulah Riley (41) und Jena Malone (41) – zunächst einander näherbrachte. So ließ er die jungen Frauen in einem der Drehorte Verstecken spielen, um eine familiäre Dynamik aufbauen zu können. Laut Carey blieb diese Atmosphäre nicht nur auf das Haus begrenzt, denn die Sommersaison in der britischen Landschaft sei für das gesamte junge Ensemble von intensiven, gemeinsamen Erlebnissen und einer besonderen Verbundenheit geprägt gewesen. Auch Schauspieler wie Matthew Macfadyen (51), der den rätselhaften Mr. Darcy verkörperte, oder Judi Dench als imposante Lady Catherine de Bourgh halfen, das Projekt unvergesslich zu machen.

Rückblickend beschreibt Carey die Arbeit an diesem Film als einen der prägendsten und schönsten Momente ihrer Karriere. Sie fühlte sich damals "so geschützt" inmitten eines erfahrenen Casts, von dem sie lernen konnte, während sie selbst nur eine kleine Rolle innehatte. Nach dem Dreh wurde ihr schnell bewusst, dass diese erste Erfahrung schwer zu toppen sein würde. In den folgenden Jahren arbeitete sie erneut mit Keira und Rosamund zusammen, etwa bei "Eine dunkle Begierde" und "An Education". Der Film gilt bis heute als eine herausragende Adaption des Austen-Romans und hat mit über 103.573.278 Euro Einspielergebnis großen Erfolg gefeiert. Spannend für Fans: Netflix plant derzeit eine neue Miniserie zu "Stolz und Vorurteil", in der unter anderem Emma Corrin (29) und Olivia Colman (51) auftreten sollen.

Getty Images Carey Mulligan bei der Berlinale 2024

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Getty Images Carey Mulligan bei der BAFTA Tea Party 2024