Doppeltes Spiel: BiP-Bennett kann Vorwürfe nachvollziehen

Bennett Bacher sorgt derzeit bei Bachelor in Paradise für Gesprächsstoff. Bereits früh schien zwischen ihm und Viktoria Stryczek eine enge Verbindung zu bestehen. Doch auch Larissa Schulte hatte es ihm angetan. Dass Fans der Show von seinem munteren Wechsel enttäuscht waren, kann der Realitystar nachvollziehen. "Ich verstehe absolut, dass es so wirken kann, als hätte ich ein doppeltes Spiel gespielt, aber das war wirklich nicht meine Absicht", beteuert er im Promiflash-Interview. Seiner Meinung nach habe er einfach das Prinzip der Show verfolgt, indem er offen für mehrere Personen war.

In der neuesten Folge hatte Bennett, nach einer gemeinsamen Nacht mit Vicky, das Gespräch mit Larissa gesucht, um ihr zu versichern, dass er sich weiterhin von ihr angezogen fühlte. Gegenüber Promiflash erklärt der Influencer: "Ich habe mich dabei einfach von meinen Emotionen leiten lassen und natürlich war es schwierig, in so einer intensiven Situation immer fair zu bleiben. Ich habe aber definitiv nicht mit Absicht ein doppeltes Spiel gespielt, sondern einfach versucht, mein Herz zu sortieren. Leider habe ich das aber zu lange gemacht und damit die Gefühle von beiden verletzt."

Bennetts Zweigleisigkeit ging auch Vicky gegen den Strich. Nach dem Gespräch des Casanovas mit Larissa wetterte sie: "Nur, weil ich hier die Loyale bin, die Ehrliche, Wifey-Material, kann man mich da einfach absetzen und 'Warte mal auf mich, ich tobe mich mal aus', oder wie läuft das hier?" Zuerst schien ihr Interesse an Bennett danach verflogen zu sein, doch der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer konnte Vicky wieder besänftigen. Die Vorschau für die nächste Folge verspricht jedoch eine heftige Auseinandersetzung.

Instagram / bennettbacher Bennett Bacher, Realitystar

RTL / Frank Beer Larissa Schulte, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL Bennett Bacher und Vicky Stryczek bei "Bachelor in Paradise" 2025