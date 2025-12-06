Hat Melina Hoch Angst vor der Geburt ihres ersten Babys?

Melina Hoch (29) erwartet aktuell ihr erstes Baby. Details über ihre Schwangerschaft behält die Reality-TV-Bekanntheit gerne für sich, in einer kleinen Instagram-Fragerunde widmet sie sich nun aber doch ein paar Themen, die ihre Fans brennend interessieren. Darunter auch die Frage, ob Melina Angst vor der bevorstehenden Geburt hat. "Keine Angst, aber natürlich Respekt", beantwortet sie ehrlich und fügt hinzu: "Man kann sich ja wirklich auf die verschiedensten Arten auf eine Geburt vorbereiten. Ich, beziehungsweise wir, gehen da ziemlich entspannt ran."

Da sie noch nie ein Kind bekommen hat, könne Melina sich noch nicht in die Situation hineinversetzen. "Ich glaube gerade bei der ersten Geburt hat man ja nicht wirklich eine Ahnung, was da alles auf einen zukommen kann. Ehrlich gesagt möchte ich mir auch keine Vorstellungen machen oder Erwartungen haben", erklärt sie. Natürlich mache sich die 29-Jährige ab und zu Gedanken – dann rufe sie sich aber wieder ins Gedächtnis: "Dass es nicht in meiner Hand liegt und dass am Ende des Tages alles gut wird und schon irgendwie klappen wird."

Melina und ihr Partner Max Bornmann (29) verrieten bereits, dass sie sich auf einen kleinen Jungen freuen dürfen. Den genauen Entbindungstermin und den Namen für ihr Kind, das sie in der Öffentlichkeit liebevoll Schnippsi nennen, möchten sie aber für sich behalten. Privatsphäre sei ihnen sehr wichtig, weshalb sie auch schon festgelegt haben, dass sie das Gesicht ihres Babys nicht im Internet zeigen werden.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, November 2025

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann