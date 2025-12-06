Diese beiden Sommerhaus-Kandidaten feiert Natalia Osada

Als TV-Star verfolgt Natalia Osada (35) natürlich die Reality-Formate ihrer Kollegen. Diesen Herbst stand deshalb auch bei ihr Das Sommerhaus der Stars auf dem Programm. Unter den vielen kontroversen Charakteren hatte sie vor allem zwei Favoriten. "Alles, was Hanka Rackwitz gemacht hat, war iconic. Ich fand so viele Sachen so lustig und unterhaltsam", schwärmte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin im Promiflash-Interview bei Kate Merlans (38) "X-mas Wonderland". Auch der Hot-Banditoz-Musiker sorgte bei ihr für gute Laune: "Gerade Silva Gonzalez hat immer so eine gewisse Würze reingebracht. Da fand ich andere Kandidaten schon viel, viel schlimmer."

Um ein Haar hätte Natalia die Geschehnisse im Sommerhaus hautnah miterlebt, behauptet sie. Gegenüber Promiflash plauderte die 35-Jährige aus: "Wir wären ja mit einem Fuß fast drinnen gelandet. Wir waren ja auch sehr, sehr heiß im Kurs." Auch viele Fans hätten für sie und ihren Mann Jiorgos Triadis die Daumen gedrückt. "Wenn es nicht dieses Jahr war, dann vielleicht nächstes Jahr. Wir werden sehen", berichtete Natalia.

In der zehnten Staffel der Realityshow traten unter anderem Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (29) sowie Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi an. Den Sieg konnten sich am Ende jedoch Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) sichern. Schon während der Dreharbeiten waren die Spannungen der beiden spürbar und die Trennung ließ nicht lange auf sich warten. In der großen Wiedersehensshow machten die beiden ihr Liebes-Aus offiziell. "Das war ja auch keine Beziehung mehr, das war einfach nur noch eine emotionale Abhängigkeit. Ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe, da rauszukommen", schilderte Edda.

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Realitystar

RTL Hanka Rackwitz, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025