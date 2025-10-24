Darum kehrt Tobias Pietrek Datingshows endgültig den Rücken

Tobias Pietrek (35) hat genug von Datingshows. Nach seinem Auftritt bei Love Island VIP im Jahr 2024, wo er als Nachzügler in Folge sieben in die Villa einzog und die Sendung bereits eine Episode später wieder verlassen musste, verabschiedet sich der Realitystar nun endgültig vom Konzept der Liebessuche im Fernsehen. Im Interview mit Promiflash erklärte er: "Ich will ja auch im Prinzip keine Datingshows mehr machen. Ich bin jetzt 35."

Obwohl er im vergangenen Jahr bei der Teilnahme an der VIP-Staffel noch auf neue Bekanntschaften hoffte, sieht er mittlerweile keine Zukunft mehr in solchen Produktionen. "Es gibt kaum jemanden, den ich noch nicht kenne als Frau", gab Tobias über die Reality-Damen offen zu. Zudem habe er den Eindruck, dass die meisten Kandidaten schon vorher miteinander etwas gehabt hatten, was für ihn die Echtheit solcher Formate infrage stelle. Besonders die VIP-Version habe ihm gezeigt, dass es immer schwerer werde, wahre Liebe im TV zu finden.

Sein Desinteresse an Datingformaten dürfte aktuell allerdings auch noch einen anderen Grund haben. Wie der 35-Jährige ebenfalls im Promiflash-Interview verriet, läuft es in seinem Privatleben aktuell richtig gut. "Es ist so, dass ich das ja grundsätzlich für mich privat halte. Das ist mir auch eigentlich sehr wichtig. Aber ich verheimliche sie jetzt nicht. Sie ist heute hier und es läuft alles wirklich wunderbar. Wir lernen uns jetzt seit August kennen", erzählte er über seine derzeitige Kennenlernphase. Viel preisgeben wollte Tobias über seine neue Partnerin jedoch nicht – nur so viel: Sie ist 28 Jahre alt und steht nicht im Rampenlicht.

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 9. November 2024

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Tobias Pietrek, "Love Island VIP"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Mai 2024