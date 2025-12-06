"Make Love, Fake Love"-David war bei mehreren Datingshows

David Nawaz aus Köln ist einer der Kandidaten, die Elena Miras (33) in der neuen Staffel von Make Love, Fake Love um den Finger wickeln wollen. Die neue Staffel startete am 4. Dezember 2025 auf RTL+ – und wieder geht es darum, herauszufinden, wer wirklich Single ist und wer nur auf das Preisgeld von 50.000 Euro aus ist. Schon in der ersten Folge reihte sich der 27-Jährige mit besonderen Gesten in die Reihe der Favoriten ein. Er erkundigte sich bei Elena einfühlsam nach ihrer Tochter Aylen und überreichte ihr einen gravierten Edelstein, der sie bei ihren Entscheidungen unterstützen sollte.

Dabei ist David kein Unbekannter im Datingshow-Universum. Bereits 2023 hatte er bei Die Bachelorette mitgemacht, wo er Jennifer Saro (29) sein Herz anbot. Damals überzeugte er zwar durch seine höfliche und ruhige Art, doch für die große Liebe reichte es nicht: In der sechsten Folge erhielt der Kölner keine Rose mehr. Ein Jahr zuvor hatte er bereits sein Glück bei Take Me Out versucht, allerdings auch dort ohne Erfolg. Mit diesen Erfahrungen im Gepäck wagt er nun einen weiteren Versuch bei Elena, der bislang vielversprechend anlief.

Schon vor dem Start der Staffel zeigte Elena in ihrer eigenen "Elena Fucking Miras – Mutter, Reality-Star, Single?"-Doku sehr deutlich, worauf es ihr ankommt. "Wenn der Sex nicht stimmt – und ich bin sehr leidenschaftlich – dann muss er leider die Villa verlassen", sagte die Reality-TV-Teilnehmerin mit einem Lachen, aber auch klarer Ansage. Leidenschaft stand für sie also ganz oben auf der Liste, dicht gefolgt von Ehrlichkeit und einem bestimmten Typ Mann: dunkle Haare, muskulös, große Hände. "So kleine Finger... das geht nicht", verriet sie dort mit einem Augenzwinkern.

David, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2025

Jennifer Saro, Influencerin

Elena Miras, "Make Love, Fake Love"-Star

