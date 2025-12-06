Tobias Pietrek und Mina planen schon ihren ersten Urlaub

Tobias Pietrek ist frischverliebt und schmiedet mit seiner Freundin Mina schon konkrete Pläne: Noch diesen Dezember hebt das Paar zum ersten gemeinsamen Urlaub ab – Ziel ist Asien. Der Realitystar bestätigte die Reise im Gespräch mit Promiflash und machte deutlich, dass es für beide mehr als nur ein Tapetenwechsel ist. "Ende des Monats unser erster Urlaub", verriet Tobias und plauderte aus, wo es genau hingeht: "Wir fliegen gemeinsam nach Thailand." Für ihn hat diese Entscheidung einen besonderen Stellenwert. "Auch das finde ich immer wichtig, wie es ist, zusammen zu reisen", erklärte er. Damit ist klar: Tobias und Mina wollen Zeit zu zweit verbringen und herausfinden, wie sie als Team außerhalb des Alltags funktionieren.

Beide kennen Thailand bereits, jeweils von eigenen Touren. "Sie war schon allein in Thailand", merkte Tobias im Promiflash-Interview an und betonte: "Ich war auch schon allein in Thailand. Jetzt machen wir die Reise zusammen." Für die Turteltauben bedeutet das: bekannte Orte mit neuen Augen entdecken und gemeinsame Erinnerungen schaffen. Details zum exakten Reiseplan behielt der TV-Star zwar für sich, doch der Fokus scheint klar auf Erlebnissen zu zweit zu liegen. Thailand ist für seine Strände, pulsierende Städte und atemberaubende Natur bekannt.

Tobias und Mina machten erst vor Kurzem öffentlich, dass sie zusammen sind. Auf Instagram zeigte der Reality-TV-Star eine Bilderreihe, in der die beiden eng umschlungen und auch küssend zu sehen waren. Er verlinkte Mina und setzte eindeutige Liebes-Hashtags unter die Aufnahmen. Die Fotos strahlten Vertrautheit aus und gaben einen seltenen Einblick in das frischgebackene Glück der beiden. Tobias ist unter anderem aus Shows wie Love Island VIP bekannt und war auch Boxer beim Promi-Event Fame Fighting.

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Mina, November 2025

Instagram / tobiismile Mina und Tobi Pietrek im Dezember 2025

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina