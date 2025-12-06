Anecken? Tobias Pietrek verstellt sich nicht für Reality-TV

Immer wieder sehen sich die Teilnehmenden und Macher von Reality-Formaten mit Fake-Vorwürfen konfrontiert: Tobias Pietrek, bekannt aus Formaten wie Ex on the Beach und Fame Fighting, stellte nun klar, dass er sich auch für zukünftige Formate nicht verbiegen will. Im Gespräch mit Promiflash machte der TV-Star deutlich, dass er transparent bleiben will – sogar dann, wenn es seinem Karriereweg möglicherweise im Weg steht. "Ich möchte mir da treu bleiben. Ich möchte mich nicht überall einmischen", erklärte Tobias, der Datingshows künftig den Rücken kehrt. Dabei betonte er, dass er sich nicht künstlich in Szene setze, nur um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Der Reality-Star räumte allerdings ein, dass er nicht immer nur die freundliche Seite zeigt. "Natürlich habe ich meine Meinung zu allem. Und ich bin auch nicht immer nur der liebe Tobi", offenbarte er. Tobias, der immer wieder für Gerüchte um eine Liaison mit Reality-Kollegin Sandra Sicora (33) sorgte, möchte vielmehr authentisch sein und gegebenenfalls auch mal Kante zeigen, wenn er es für angemessen hält, wie er im Interview erklärte. Besonders spannend fände er ein Format, das ihm die Möglichkeit gibt, weitere Facetten seines Charakters zu zeigen. "Ich habe Anstand und Respekt vor jedermann. Aber wer mir blöd kommt, dem kann ich auch blöd kommen", erklärte er selbstbewusst und gab zu verstehen, dass er keine Scheu vor Konflikten hat, wenn es darauf ankommt.

Tobias startete seine TV-Karriere 2020 in dem Kuppel-Format Love Island. 2024 setzte er erneut auf das altbewährte Konzept und suchte im Rahmen von Love Island VIP nach der großen Liebe. Doch die vermeintliche Traum-Beziehung mit Laura Mania, die aus der Show entstand, scheiterte. Seit Mitte November ist der Influencer allerdings wieder glücklich vergeben – und zwar an die ehemalige Die Bachelors-Kandidatin Mina. Auch Freunde und Fans schätzen ihn für seine höfliche und respektvolle Art. Sein Ansatz, sich nicht für die Quoten zu verstellen, verdeutlicht, was ihm wirklich wichtig ist: echte Authentizität und das Vertrauen in sein eigenes Auftreten.

Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora und Tobi Pietrek, Realitystars

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina