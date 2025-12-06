Wollen Tobi Pietrek und Mina zu "Temptation Island V.I.P."?

Tobias Pietrek ist frisch verliebt und zeigt sich stolz mit seiner neuen Freundin Mina. Doch ob das Paar demnächst Seite an Seite in einer Realityshow zu sehen sein wird, bleibt erst einmal ungewiss. Im Interview mit Promiflash äußerte sich der Realitystar zu einer möglichen Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. und bremste die Erwartungen: "Stand jetzt glaube ich nicht, dass ich unsere Beziehung bei Temptation Island testen wollen würde." Für Tobias, der schon an mehreren TV-Formaten teilgenommen hat, steht der Schutz seiner neuen Liebe an erster Stelle.

Der Reality-TV-Star machte klar, dass ihm Mina zu wichtig sei, um die Beziehung für eine Show aufs Spiel zu setzen. "Ich hätte einfach schon Angst, sie irgendwie durch was auch immer zu verlieren", erklärte er. Nichtsdestotrotz schließt er eine Teilnahme in der Zukunft nicht völlig aus, betonte aber, dass er aktuell nicht zum Risiko bereit sei: "Ich sage niemals nie, aber zurzeit würde ich das nicht machen wollen." Andere Formate wie die "CoupleChallenge" oder gemeinsame Spielshows könnten für Tobias und Mina hingegen durchaus infrage kommen, wie er weiter verriet.

Seine neue Liebe machte der Realitystar erst vor wenigen Tagen öffentlich. Mit einer ganzen Bilderreihe präsentierte Tobias auf Instagram stolz seine Mina. Die beiden zeigten sich eng umschlungen, verliebt und sogar beim Küssen. Zu den romantischen Fotos schrieb Tobias schlicht: "Chapter – wir". Der Post löste eine Welle an Glückwünschen aus. Neben begeisterten Fans gratulierten auch viele bekannte Gesichter aus dem Reality-TV. Samira Cilingir hinterließ einen herzlichen Kommentar: "Herzlichen Glückwunsch!" Paulina Ljubas (29) schrieb: "Freue mich sehr für euch! Da hast du eine ganz tolle Frau gefunden."

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Mina, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina