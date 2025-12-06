Nach Datingshows: Dieses Format ist Jeje Lopes' großer Traum

Jeje Lopes, bekannt aus Love Island VIP, hat die Herzen der Zuschauer mit ihrem Auftreten im Reality-TV erobert. Doch die Zeit in der Datingshow soll für den Social-Media-Star nicht das Ende ihrer Fernsehkarriere sein. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, dass sie eine ganz neue Herausforderung ins Auge gefasst hat: Let's Dance steht ganz oben auf ihrer Wunschliste. "'Let's Dance' war immer mein Traum", schwärmte Jeje begeistert.

Während andere Castingformate wie The Voice of Germany für die Sängerin nicht infrage kommen, brennt sie regelrecht für das Tanzen und die Möglichkeit, dies vor einem TV-Publikum unter Beweis zu stellen. "Ich liebe es", betonte sie im Interview mit Nachdruck. Besonders wichtig ist ihr dabei nicht, mit welchem Tanzprofi sie an den Start gehen würde. "Das ist egal. Ich bin offen. Ich will einfach nur da rein", erklärte Jeje.

Neben ihren TV-Plänen begeistert Jeje ihre Fans auch abseits der Kamera immer wieder mit ihrer offenen und charmanten Art. Als Social-Media-Star teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und hat eine treue Fangemeinschaft, die sie bei jedem Schritt unterstützt. Es bleibt spannend, ob Jeje ihren Weg aufs Tanzparkett bald wirklich finden wird, doch eins ist sicher: Für ihre Fans wäre es ein Highlight, ihr dabei zuzusehen, wie sie mit ihrer Energie auch auf dem Tanzparkett überzeugt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury 2025

Anzeige Anzeige

RTL2 Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin