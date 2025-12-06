Doku über P. Diddy stößt "Stranger Things" vom Netflix-Thron

Die fünfte Staffel von Stranger Things hatte einen fulminanten Start, als sie am 27. November endlich ihre ersten Folgen präsentierte. Schnell eroberte die Fortsetzung um die Abenteuer von Eleven und ihren Freunden die Spitze der Netflix-Charts. Doch nun wurde das Sci-Fi-Hitformat von einer Dokumentation über P. Diddy (56) verdrängt. Seit dem 2. Dezember ist "Sean Combs: The Reckoning" auf der Plattform verfügbar und erreichte laut Watson in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland und die USA, direkt Platz eins. Der Produzent der Dokumentation, 50 Cent (50), jubelte über den Erfolg auf seinem Instagram-Kanal: "Wenn euch diese Doku-Serie wirklich gefällt, mache ich mehr davon."

Die Dokumentation steht jedoch unter Beschuss, da sie angeblich Material enthält, das unrechtmäßig verwendet wurde. So sollen einige der Aufnahmen kurz vor P. Diddys Verhaftung im September 2024 entstanden sein, als er wegen Sexhandel und organisierter Kriminalität angeklagt wurde. Diddys Team kritisierte neben der Veröffentlichung des Materials auch die Rolle von 50 Cent. Ein Sprecher von Diddy erklärte gegenüber dem Medium Vice, dass 50 Cent schon seit Jahren öffentlich gegen Diddy vorgehe und nun auch noch böswillig Informationen verbreite. Netflix und die Verantwortlichen der Dokumentation weisen die Vorwürfe zurück und betonen, dass alle Rechte legal erworben wurden.

Diddy, der derzeit eine Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten in New Jersey verbüßt, schien schon vor der Veröffentlichung der Serie wenig begeistert von dem Projekt. Zuletzt meldete sich auch seine Sprecherin zu Wort, um seinen Unmut zu unterstreichen. Die Kontroverse rund um die Doku sorgt jedoch offenbar für zusätzliches Interesse beim Publikum. Die Kombination aus Drama und Einblicken in Diddys Leben sorgt zwar für Spannung, hinterlässt bei manchen seiner einstigen Bewunderer jedoch einen ernüchternden Beigeschmack.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images 50 Cent und P. Diddy

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, September 2007