Cedric Beidinger schwärmt: Eliza Klenner ist fürs TV gemacht

Cedric Beidinger (32) und Eliza Klenner schweben derzeit auf Wolke sieben. Vor etwa zwei Monaten wurden der Reality-TV-Star und die Social-Media-Bekanntheit erstmals Eltern und genießen seitdem ihr neues Familienglück in vollen Zügen. Doch nicht nur als frischgebackene Eltern harmonieren die beiden, auch im Showbusiness könnten sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen. Im Gespräch mit Promiflash zeigt sich Cedric begeistert von Elizas Fernsehtauglichkeit: "So wie Eliza ist, ist sie fürs Fernsehen gemacht." Er könne sie sich sogar in Formaten wie dem Dschungelcamp vorstellen. Eliza selbst steht dem nicht abgeneigt gegenüber und betont: "Ich lasse mir nichts gefallen."

Der Reality-Star, der bereits an diversen TV-Projekten teilgenommen hat, sieht großes Potenzial in seiner Partnerin und schwärmt von ihrem Talent, vor der Kamera zu brillieren. "Ein Mundwerk, das ist der Wahnsinn", charakterisiert Cedric ihre schlagfertige und direkte Art, die schon auf TikTok bei ihren Fans gut ankommt. Kein Wunder also, dass die beiden auch Lust auf gemeinsame Auftritte in TV-Shows haben. Ob sie den Schritt in die gemeinsame Medienkarriere tatsächlich wagen, bleibt abzuwarten, doch die Chemie zwischen den beiden scheint vielversprechend.

Neben ihren beruflichen Plänen widmen sich Cedric und die Social-Media-Persönlichkeit momentan mit voller Hingabe ihrem Elternsein. Obwohl Eliza erst seit kurzer Zeit Teil von Cedrics Leben im Rampenlicht ist, scheint sie nicht nur privat, sondern auch vor der Kamera bestens mit ihm zu harmonieren. Für Cedric ist Eliza die perfekte Ergänzung, sowohl in der Familie als auch beruflich. Ihre schlagfertige Art und ihre Offenheit gegenüber neuen Herausforderungen scheinen weitere Türen im Medienbusiness zu öffnen. Fans dürfen gespannt sein, was die Zukunft für das Paar bereithält.

Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner, Dezember 2024

Imago Cedric Beidinger und Eliza Marie Klenner beim WORLD CLUB DOME Realitystar Island im Deutsche Bank Park Frankfurt Main

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit ihrer gemeinsamen Tochter