So lang dauerte Tobias Pietreks Kennenlernphase mit Mina

Tobias Pietrek spricht offen über seine neue Liebe: Der Realitystar ist wieder vergeben – an Mina. Im Gespräch mit Promiflash verrät er, wie schnell es zwischen den beiden ernst wurde und wie lange sie sich vor dem offiziellen Start ihrer Beziehung beschnuppert haben. "Im August haben wir uns kennengelernt", sagte Tobias. Heute blickt das Paar bereits auf mehrere gemeinsame Monate, denn, wie er weiter erklärte: "Jetzt sind wir im vierten Monat." Die Kennenlernphase habe damit gut drei Monate gedauert und sei für ihn genau richtig gewesen – ein Tempo, das offenbar bestens zu den beiden passt.

Über die Gründe für diese Herangehensweise findet Tobias klare Worte. Er beschreibt die Dauer als ideal, um ein Gefühl füreinander zu entwickeln und herauszufinden, ob man denselben Takt schlägt. "Gute drei Monate finde ich jetzt nicht lange für eine Kennenlernphase. Ich finde es optimal", so der TV-Bekannte gegenüber Promiflash. "Da kann man wirklich sehen, passt das oder passt das nicht?", schildert er. Bei ihm und Mina habe sich das schnell beantwortet. "Und bei uns hat es irgendwie von Anfang an gut gepasst", fasst Tobias zusammen. Konkrete Details zum ersten Treffen ließ er offen, wichtig war ihm aber, dass die Phase bewusst und ohne Hektik stattfand – mit genug Raum, um Alltag, Humor und Werte abzugleichen.

Persönliche Einblicke gab es zuletzt auch abseits des Interviews. Tobias teilte auf Social Media eine Bilderreihe, in der er und Mina einander nah sind, sich küssen und vertraute Momente zeigen. Er verlinkte Mina in seinem Beitrag, die beiden posierten mehrmals Arm in Arm und strahlten in die Kamera – Eindrücke, die den frischen Paar-Vibe unterstreichen, ohne viel zu erklären. So entsteht das Bild eines Paares, das seine Zuneigung nicht versteckt, sondern sie ruhig und selbstverständlich in den Alltag holt. Zwischen den Zeilen zeigt sich: Tobias und die Influencerin setzen auf Nähe im echten Leben und auf Authentizität in der Öffentlichkeit – mit vielen kleinen Gesten statt großer Inszenierung.

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3

