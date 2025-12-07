Gesundheitliche Probleme: Heinz Hoenig sagt Auftritt ab

Heinz Hoenig (74) hat seinen geplanten Auftritt bei der Comic Con in Dortmund kurzfristig abgesagt. Der Schauspieler meldete sich direkt bei Instagram zu Wort und erklärte, warum er nicht kommen könne. "Hallo liebe Fans und Kollegen. Leider muss ich euch mitteilen, dass ich bei der Comic Con nicht teilnehmen kann", schrieb Heinz und nannte den Grund: "Ich bin schwer erkältet und möchte keinen anstecken." Damit fällt seine Teilnahme in den Westfalenhallen aus, sehr zum Bedauern der Fans, die sich auf ein Wiedersehen mit dem Publikumsliebling gefreut hatten.

Der TV-Star, der in den vergangenen Monaten wieder häufiger auf Veranstaltungen zu sehen war, stellt seine Gesundheit nach vorne. "Nun konzentriere ich mich auf die schnelle Genesung, damit ich bald wieder voll und ganz für euch da sein kann", so Heinz weiter im Netz. Eine endgültige Absage ist es nicht: Er kündigte an, ausgefallene Termine später nachzuholen. "Das wird alles nachgeholt", versprach er und stellte damit in Aussicht, die Begegnung mit den Besuchern der Messe zu einem späteren Zeitpunkt nachzusetzen. Für die Comic-Con-Planer in Dortmund bedeutet das zwar eine prominente Lücke im Programm, doch der Schauspieler will seine Zusage einlösen, sobald es ihm wieder besser geht.

Erst vor wenigen Wochen hatte Heinz im WDR-Talk "Kölner Treff" offen über seine schwere Erkrankung gesprochen. "Ganz wichtig ist: Ich lebe noch", betonte der Familienvater. Nach einem dramatischen Aortariss und Monaten im Krankenhaus hatte ihn vor allem der Rückhalt von Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) und den gemeinsamen Söhnen getragen. Die Partnerin des TV-Urgesteins sagte im Interview: "Nichts ist aussichtslos, solange noch Blut durch seine Venen fließt." Auch Heinz betonte, wie wichtig ihm die Unterstützung der Familie in dieser Zeit war.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Schauspieler

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, März 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, Februar 2025