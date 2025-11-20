Heinz Hoenig feiert emotionales Comeback bei Preisverleihung

Es war ein Abend voller Emotionen bei der Verleihung der "Goldenen BILD der Frau" im Stage Theater im Hafen Hamburg! Heinz Hoenig (74) und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) zeigten sich verliebt und voller Stolz auf dem roten Teppich. Der Schauspieler, bekannt aus "Das Boot", und seine Frau kehrten an den Ort zurück, an dem sie 2018 ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten. Annika erinnerte sich im Gespräch mit Bild: "Ich bin damals tausend Tode gestorben. Aber man glaubt gar nicht, wie nervös ich auch heute bin." Trotz ihres Lampenfiebers wich sie nicht von Heinz' Seite, der nach einer schweren Zeit endlich wieder ins Rampenlicht zurückfand.

Heinz hat eine wahre Gesundheits-Odyssee hinter sich. Im April 2024 musste sich der Schauspieler einer Herz-Operation unterziehen, bei der ihm ein Stent eingesetzt wurde. Die Situation spitzte sich zu, als er daraufhin ins Koma fiel und 143 Tage in der Klinik verbringen musste. Doch mit Unterstützung seiner Frau Annika kämpfte er sich zurück. Sie war es, die ihn immer wieder motivierte und nie von seiner Seite wich. "Das ist ein tolles Gefühl, heute hier zu sein", sagte Heinz dankbar. Annika ergänzte voller Emotionen: "Ich bin dermaßen stolz auf Heinz, dass wir heute zusammenstehen dürfen."

Annika und Heinz verbindet nicht nur die Liebe, sondern auch eine gemeinsame Geschichte, die an einem besonderen Ort ihren Anfang nahm. Kennengelernt hatten sich die beiden in Blankenburg, wo Annika den örtlichen Theaterverein leitete und Heinz seinerseits eine alte Scheune erworben hatte, um seiner Vergangenheit in Berlin zu entfliehen. Für Heinz war es ein Weg zurück ins Leben, nachdem er sechs Jahre zuvor seine Ehefrau verloren hatte. Die beiden verliebten sich und wagten 2019 den Schritt vor den Traualtar. In den schweren Momenten ihrer Beziehung zeigte sich, wie stark das Band zwischen ihnen wirklich ist. "Ein Beispiel für bedingungslose Hingabe in guten wie in schlechten Zeiten", kommentierte eine Kollegin des Paares voller Bewunderung.

Imago Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau 2025 im Theater im Hafen, Hamburg

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im November 2023

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig mit ihren Kids, Juni 2025