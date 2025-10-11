Heinz und Annika Hoenig waren sechs Jahre lang nur Freunde

Heinz Hoenig (74) und Annika Kärsten-Hoenig (40) führen eine Liebe, die filmreif begann. Vor 13 Jahren begegneten sich die beiden erstmals in Harlingerode, dem Ort, in dem Heinz seine Kindheit verbrachte. Annika, damals dort unterwegs, um Kaminholz zu liefern, traf zufällig auf den Schauspieler. Obwohl sie durch ihre Oma Jutta bereits mit seinen Filmen vertraut war, hätte sie nie gedacht, dass aus dieser Begegnung mehr werden könnte. "Bis du gesagt hast: 'Du hast ja krasse Augen.' Und dann war das Eis erst mal gebrochen", erinnert sich Annika in einer Instagram-Fragerunde. Dennoch brauchte es sechs Jahre, bis ihre Freundschaft sich 2018 in Liebe verwandelte.

Beide sprechen offen über ihre Verbindung, die stark von Vertrauen, Humor und ihrer ganz eigenen Harmonie geprägt ist. "Ich war immer in dich verliebt. Ich wusste es bloß nicht", gesteht Heinz rückblickend auf die Anfangszeit ihrer romantischen Beziehung und zeigt seiner Ehefrau scherzhaft einen Vogel. Annika betont, wie besonders ihre Dynamik ist: "Unsere Macke ist wenigstens kompatibel. Das ist das Geheimnis unserer Beziehung." Dieser Zusammenhalt zeigt sich auch regelmäßig auf Instagram, wo die beiden mit Witz und Einblicken in ihren Alltag ihre Fans begeistern und ihre tiefe Zuneigung füreinander zeigen.

Obwohl Heinz und Annika ein Altersunterschied von 34 Jahren trennt, haben sie eine liebevolle und stabile Partnerschaft aufgebaut. Sie pflegen eine humorvolle Leichtigkeit, die sie nicht nur in ihrem täglichen Leben, sondern auch in ihrer Kommunikation mit der Öffentlichkeit durchscheinen lassen. Annika wuchs bei ihrer Großmutter Jutta auf, die großer Fan von Heinz' Filmen war. So kam es, dass Annika schon früh beinahe zwangsläufig seine Werke kannte. "Ich musste mir quasi gezwungenermaßen jeden seiner Filme mit anschauen", berichtet sie lachend. Mit dieser unerwarteten Verbindung im Hintergrund ist es umso schöner, wie herzlich und stabil ihre Liebe zueinander gewachsen ist.

