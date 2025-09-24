Er feiert 74. Geburtstag: Rührender Brief an Heinz Hoenig

Heinz Hoenig (74) hat allen Grund zu feiern: Heute, an seinem 74. Geburtstag, blickt er auf ein bewegtes Jahr zurück, das ihn und seine Familie an ihre Grenzen führte. Nach einer Herz-OP im April 2024 kämpfte Heinz ums Überleben, lag im Koma und verbrachte 143 Tage im Krankenhaus. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) widmete ihm nun rührende Zeilen, die in der Bild erschienen sind – eine Überraschung für Heinz, der die Zeitung täglich liest. "Dass du den heutigen Tag erleben wirst, war vor einigen Monaten nicht denkbar", schrieb Annika offen über die dramatische Zeit.

Annika, die selbst Krankenschwester ist, wich in den schweren Monaten nicht von Heinz' Seite und beschreibt, wie sie um sein Leben bangte. "Ich habe schlaflos über dich gewacht und gehofft, dass du noch atmest", erinnerte sie sich in ihrem Brief. Ihr Glaube an seine Stärke und sein unermüdlicher Wille hätten ihr Mut gegeben, wie sie weiter schreibt: "Du bist ein Kämpfer, ein Ehemann und ein Mensch, den ich mehr liebe, als Worte je ausdrücken könnten." Auch die gemeinsamen Kinder Juliano und Jianni sowie Annikas Tochter Juane bewundern Heinz und nennen ihn stolz einen "Helden".

Obwohl Heinz auch nach seinem Comeback immer noch vor gesundheitlichen Herausforderungen steht, hat er laut Annika bereits beeindruckende Fortschritte gemacht. Er kann wieder selbstständig gehen und atmen – ein Wunder, wie sie betont. Auch wenn die Frage einer notwendigen Aorta-Operation noch ungeklärt ist, genießt die Familie jeden Moment miteinander. Für Annika zählt vor allem eines: "Das 'neue' Leben als Familie zu genießen." Den besonderen Tag feiert die Familie mit Liebe, Hoffnung und Dankbarkeit für das Leben, das Heinz Hoenig so tapfer zurückerobert hat.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im Dezember 2024

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, März 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, April 2025