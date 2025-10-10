Nach Koma: Heinz Hoenig lässt wieder die Korken knallen

Nach schweren Schicksalsschlägen ließ Heinz Hoenig (74) jetzt in der Hamburger Promikneipe "Zwick" die Sorgen hinter sich – und feierte eine Nacht voller Lebenslust. Anlass war der 75. Geburtstag des beliebten Lokals, das in den 90er-Jahren zu einer Art zweiten Heimat für den Schauspieler geworden war. Zu den 200 geladenen Gästen zählten alte Weggefährten und prominente Freunde wie Claude-Oliver Rudolph und Otto Waalkes (77), die beim Wiedersehen sichtlich gerührt waren. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40), die ihn liebevoll unterstützte, genoss Heinz die festliche Stimmung sichtlich. "Der Heinz freut sich riesig, seine alten Kollegen wiederzusehen", so die 40-Jährige im Bild-Interview.

Für Heinz hatte der Abend eine besondere emotionale Bedeutung: Es war das erste Mal, dass er wieder ausgelassen feierte, seit er sich im April 2024 nach einer schwierigen Herz-OP und einem knapp fünfmonatigen Krankenhausaufenthalt ins Leben zurückgekämpft hatte. Dass er die Einladung ins "Zwick" trotz seiner gesundheitlichen Verfassung sofort angenommen hatte, zeigt, wie wichtig der Abend für ihn war. Vor der Party nutzte Heinz sogar noch die Gelegenheit, mit seiner Annika über die Reeperbahn zu bummeln und das Stadtviertel seiner Filmrolle aus "Der König von St. Pauli" erneut zu erkunden. Wirt Uli Salm, aber auch zahlreiche andere Besucher des Events, zeigten sich gerührt von der Anwesenheit des einstigen Stammgastes: "Es bedeutet uns allen sehr viel."

Sein Comeback ins Rampenlicht hatte Heinz zuvor schon bei einem anderen Event gefeiert, bei dem er ebenfalls an Annikas Seite auftrat. Die beiden verbindet eine starke Partnerschaft, die sich immer wieder durch gegenseitigen Rückhalt bewiesen hat. Annika führt ihn nicht nur liebevoll durch Herausforderungen des Alltags, sondern teilt auch die glücklichen Momente wie den ausgelassenen Abend im "Zwick" gern öffentlich. Heinz selbst, bekannt für sein einnehmendes Wesen und seinen unnachahmlichen Charme, hat nach all den Schicksalsschlägen bewiesen, dass er ein wahres Stehaufmännchen ist und sich selbst nach härtesten Zeiten immer wieder zurück ins Leben kämpft.

Imago Susi Salm, Heinz Hoenig und Annika Kaersten-Hoenig im Oktober 2025 in Hamburg

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig besucht ein Freibad im Juni 2025

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, Mai 2025