Kate Winslet: Dieser Film scheint ihr beliebtester zu sein

Kate Winslet (50) hat enthüllt, wofür sie am häufigsten von Fans erkannt wird – und es ist nicht ihre legendäre Rolle als Rose im Blockbuster Titanic. Stattdessen sei es der Weihnachtsfilm "Liebe braucht keine Ferien", der ihr immer wieder liebevolle Begegnungen einbringt. Besonders Mütter und Töchter erzählen der Schauspielerin von ihrer Tradition, den Film Jahr für Jahr gemeinsam anzusehen. "Das ist unser kleines Ritual zu Weihnachten", zitiert Kate die Fans, die sie beispielsweise im Supermarkt ansprechen. Diese Tradition, begleitet von festlichen Lieblingsgerichten, rühre sie jedes Mal aufs Neue, so Kate in einem Interview.

Die Schauspielerin stellte zudem klar, dass sie sogar häufiger wegen ihrer legendären Gastrolle in Ricky Gervais' (64) Serie "Extras" angesprochen wird als wegen Titanic, wie Daily Mail berichtet. Beruflich widmet sich Kate derzeit eher neuen Herausforderungen: Mit ihrem Regiedebüt "Goodbye June" bringt sie einen emotionalen Weihnachtsfilm auf Netflix heraus. Der Film erzählt von vier erwachsenen Geschwistern, die ihre kranke Mutter unterstützen, während familiäre Konflikte und Chaos aufeinandertreffen. Kate ist selbst Teil des hochkarätigen Casts, zu dem außerdem Schauspielgrößen wie Helen Mirren (80), Toni Collette (53) und Timothy Spall (68) gehören. Der Trailer hat bereits die Herzen vieler Zuschauer berührt.

Abseits ihrer Projekte hat Kate über die Jahre eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Publikum aufgebaut. Trotz ihres Durchbruchs mit Titanic beschloss sie damals, bewusst kleinere Rollen anzunehmen, um ihre Identität als Schauspielerin zu festigen. Gerüchte um eine Fortsetzung von "Liebe braucht keine Ferien" hatte sie jedoch bereits 2022 gegenüber dem Magazin People gedämpft: "Ich habe das gelesen, aber es ist das erste Mal, dass ich davon höre. Hand aufs Herz, niemand aus dem Team hat je mit mir darüber gesprochen." Ihre Bescheidenheit und der Fokus auf Zwischenmenschliches haben nicht nur ihre Laufbahn geprägt, sondern auch dafür gesorgt, dass sie von Fans für die kleinen Rollen ebenso geliebt wird wie für ihren Humor und ihre Authentizität. So hinterlässt ihre Arbeit weit über Blockbuster hinaus Eindruck.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin