Wie Kate Winslets Leben die Karriere ihres Sohnes beflügelt

Kate Winslet (50) hat in der US-Show "Jimmy Kimmel Live" verraten, warum ihr Sohn Joe Anders beruflich gerade so richtig Fahrt aufnimmt – und welche Rolle ihr eigenes turbulentes Privatleben dabei spielt. Die Schauspielerin erklärte, dass Joe, Anfang zwanzig und inzwischen unter Künstlernamen unterwegs, das Drehbuch zu ihrem neuen Film "Goodbye June" geschrieben hat. Gedreht wurde das Familiendrama mit Stars wie Andrea Riseborough (44), Toni Collette (53) und Timothy Spall (68). Statt einen Regisseur zu engagieren, übernimmt Kate hier selbst die Inszenierung. Die Dreharbeiten liefen mit Netflix als Verleih, Premiere inklusive rotem Teppich – Mutter und Sohn Seite an Seite.

In dem Gespräch schilderte Kate, wie schwer es ihr fiel, das Projekt aus der Hand zu geben. "Als das Drehbuch fertig war, sollte ich produzieren und die Julia spielen. Wir waren bereit, eine Regie zu finden. Und ich konnte es plötzlich nicht loslassen", sagte sie bei "Jimmy Kimmel Live". Sie wollte, dass Joe miterlebt, wie "dieses schöne Ding" aufblüht, das er geschrieben hatte. Gegenüber Netflix erklärte sie außerdem, warum Joes Stoff so greifbar wirkt: "Einige der kompliziertesten Beziehungen haben wir zu den Menschen, die wir am meisten lieben... das Drehbuch meines Sohnes ist davor nicht zurückgeschreckt." Dass ihre Kinder unterschiedliche Väter haben und Joe "exzentrische, komplizierte Charaktere" aus nächster Nähe kenne, habe seinem Schreiben Tiefe gegeben. Bereits zuvor hatte Kate im Podcast "How To Fail" von Elizabeth Day erzählt, wie oft Kollegen sie ermutigten, endlich selbst Regie zu führen – auch, um die Kultur am Set zu verändern.

Privat ist die Familie schon lange eng mit Film verbunden. Joe ist der Sohn von Kate und Regisseur Sam Mendes (60), von dem sie sich 2010 trennte; er stand bereits für "Lee" an Kates Seite vor der Kamera und wirkte in "1917" mit, dem Kriegsdrama seines Vaters. Kates Tochter Mia Threapleton (25), deren Vater der Schauspieler Jim Threapleton ist, geht ebenfalls ihren Weg und wurde für ihren Auftritt mit Mama Kate in "I Am Ruth" gefeiert. Der Jüngste im Bunde, Bear, stammt aus Kates Ehe mit Edward Abel Smith. Hinter den Kulissen beschreibt die Schauspielerin die Zusammenarbeit mit Joe als besonders nah: Er sei "sehr, sehr filmklug", sagte sie im TV, und seine Präsenz am Set habe jeden Tag zu etwas Persönlichem gemacht. So wird "Goodbye June" nicht nur zum neuen Karrierekapitel, sondern auch zu einem Familienprojekt, das spürbar von gelebter Nähe erzählt.

Getty Images Auf dem roten Teppich bei der Weltpremiere von "Goodbye June" in London

Getty Images Kate Winslet und Joe Anders bei der Weltpremiere von "Goodbye June" in London

Getty Images Kate Winslet, November 2024