Kate Winslets Geheimnis: Jugendliebe mit viel älterem Mann

Kate Winslet (50) hat ein sehr persönliches Kapitel wieder aufgeschlagen: Die Schauspielerin erinnert sich an ihre erste große Liebe, die tragisch endete. Kennengelernt haben sich Kate und Stephen Tredre (†34) 1991 am Set der BBC-Serie "Dark Season" in London. Sie war 15 und drehte gerade ihr TV-Debüt, er war 27, Schauspieler und Autor. Aus der Begegnung wurde eine Beziehung, die für Kate zur wichtigsten ihres jungen Lebens wurde. Fünf Jahre waren sie ein Paar, lebten zusammen, gingen gemeinsam durch Höhen und – nach seiner Krebsdiagnose – durch tiefe Täler. 1997 starb Stephen im Alter von 34 Jahren, ausgerechnet in der Woche, in der Titanic in die Kinos kam. "Ich liebe ihn immer noch, und ich hoffe, das wird immer so bleiben", sagte Kate später der Los Angeles Times.

Auch wenn viele die Altersdifferenz damals kritisch gesehen hätten, spricht die "Titanic"-Ikone über Stephen ausschließlich mit Zuneigung. Er habe sie "sicher und geborgen" fühlen lassen und sei "der wichtigste Mensch" in ihrem Leben gewesen – neben ihrer Familie. Nach der Trennung mit 19, als seine Krankheit zwischenzeitlich in Remission war, riss der Kontakt nicht ab. "Stephen und ich sprachen jeden Tag", so Kate über jene Zeit, in der ihre Karriere mit "Heavenly Creatures" und "Sense and Sensibility" Fahrt aufnahm. Als Stephen im Dezember 1997 starb, blieb sie ihm bis zuletzt nahe. Kates Entscheidung, die US-Premiere von "Titanic" auszulassen, um bei seiner Beerdigung zu sein, habe ihr Gegenwind eingebracht – doch sie blieb unbeirrt: "Stephen hätte gewollt, dass ich bei seiner Beerdigung bin", erinnerte sie sich gegenüber The Guardian.

Auch in den vergangenen Wochen sprach Kate wieder offen über Themen, die sie bewegen. In einem Interview mit der Sunday Times warnte die Schauspielerin vor dem Boom rund um Abnehmmedikamente. Kate äußerte sich erschüttert darüber, wie verbreitet diese Mittel inzwischen seien. Sie fragte offen: "Und wissen sie, was sie sich spritzen?" Besonders beängstigend sei für sie, wenn das Selbstwertgefühl eines Menschen so sehr an das Aussehen gebunden werde. Die Oscar-Preisträgerin appellierte an die Öffentlichkeit und machte deutlich, wie sehr sie der aktuelle Trend beschäftigt: "Es ist solch ein Chaos da draußen", sagte Kate.

Getty Images Kate Winslet bei der Netflix-Premiere von "Goodbye June" in New York, Dezember 2025

ActionPress Jack und Rose in "Titanic"

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin