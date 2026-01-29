Glamour pur: Kate Winslet glänzt in einem umwerfenden Kleid

Glamour auf historischem Parkett: Kate Winslet (50) führte am Mittwoch die Stars bei der royalen Premiere von "Finding Harmony: A King's Vision" auf Schloss Windsor an – und zog in einem schwarzen, asymmetrischen, figurbetonten Kleid mit funkelnden Paillettenstreifen alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin leiht der Amazon-Prime-Dokumentation ihre Stimme und präsentierte das Projekt gemeinsam mit Benedict Cumberbatch (49), der in einem grauen Metallic-Smoking erschien, und seiner Frau Sophie Hunter (47) in einer violetten Satinkreation. Eingeladen hatten König Charles (77) und Königin Camilla (78), die das Publikum im Waterloo Chamber empfingen, bevor es zur Feier in den Grand Reception Room ging.

Der Film, der am 6. Februar weltweit auf Prime Video startet, zeichnet die jahrzehntelange Umweltarbeit von König Charles nach – von frühen Mahnungen in den 1970ern bis zu heutigen Projekten seiner King’s Foundation. Archivszenen zeigen den Monarchen beim Hühnerfüttern in Highgrove, Anspielungen auf "Cluckingham Palace" inklusive, und lassen private Momente mit William und Harry aufblitzen. "Während er der Presse seine Leidenschaft für biologisches Gärtnern erklärte, machte Prinz Charles eine Bemerkung, die ihn seither verfolgt", erzählt Kate in der Doku, ein Hinweis auf das legendäre Interview von 1986, in dem er sagte, er spreche mit Pflanzen. Der König formuliert seinen Appell deutlich: Man müsse Biodiversitätsverlust und Klimawandel gemeinsam angehen, "so schnell wir können". Das Ziel: ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur – und mehr Bewusstsein, "bis ich von dieser irdischen Bühne abtrete".

Abseits der Leinwand bot der Abend reichlich Gesprächsstoff über Stil, Beziehungen und Freundschaften in der britischen Kulturszene. Kate, die abseits ihrer Rollen für Bodenständigkeit und einen starken Familiensinn geschätzt wird, suchte immer wieder den freundlichen Austausch mit Gästen. Benedict, der gern mit Sophie zu Premieren erscheint, zeigte sich sichtlich gelöst. Mit dabei auf dem roten Teppich waren weitere Berühmtheiten: Stanley Tucci (65), Judi Dench (91) mit Partner David Mills sowie Rod Stewart (81) mit Penny Lancaster (54) – ein Staraufgebot für einen Abend, der Glamour und eine klare Botschaft vereinte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet bei der Premiere von "Finding Harmony: A King's Vision" in Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophie Hunter und Benedict Cumberbatch bei der Premiere von "Finding Harmony: A King's Vision" auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Stanley Tucci und Judi Dench nach der Premiere von "Finding Harmony: A King's Vision" in Windsor