Will Silva Gonzalez zu "Kampf der Realitystars"-Allstars?

Silva Gonzalez (46) lässt die Katze noch nicht aus dem Sack: Der Musiker und Reality-TV-Star wurde von Promiflash gefragt, ob er zur geplanten Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars zurückkehren würde. Dabei handelt es sich um eine besondere Ausgabe des Formats, in der ehemalige Kandidaten erneut aufeinandertreffen. "Schwer zu sagen", antwortete Silva auf die Comeback-Frage und zeigte sich hin- und hergerissen. "Ich war ja schon da und ich würde lieber was Neues machen", verrät Silva.

Die Allstars-Staffel, die im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll, gibt den Ex-Kandidaten die Chance, erneut um den Titel "Realitystar des Jahres" zu kämpfen. Silva hatte bereits 2024 an der vierten Staffel teilgenommen und dabei für jede Menge Aufsehen gesorgt. Dennoch scheint er aktuell noch nicht vollkommen von einem erneuten Mitmischen überzeugt zu sein. Die Planungen für die Show laufen jedenfalls auf Hochtouren, und die Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern freuen.

Abseits der TV-Kameras dreht Silva vor allem musikalisch auf. Gemeinsam mit seiner Frau Stefanie Schanzleh (37), mit der er drei Kinder großzieht, bildet er das Duo Hot Banditoz. Mit ihrem neuen Song "Reality Star" sorgten die beiden kürzlich nicht nur für Begeisterung, sondern lösten auch heftige Diskussionen im Netz aus. Ob zwischen Musikprojekten und Familienalltag noch Zeit für eine Reality-Show bleibt, ist daher offen. Eine klare Absage für die Allstars-Staffel von "Kampf der Realitystars" hat Silva bisher aber noch nicht verkündet.

RTL 2 Silva Gonzalez bei "Kampf der Realitystars"

Imago Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh bei KATY™S X-MAS WONDERLAND in Köln 2025