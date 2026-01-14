Bestätigt: Sie sind bei "Kampf der Reality Allstars" dabei

Nun ist es offiziell! 2026 wird es erstmals eine Kampf der Realitystars-Allstar-Staffel geben – und diese Kandidaten sind dabei: Wie bereits spekuliert wurde, ist Serkan Yavuz (32) einer von insgesamt 24 Ehemaligen, der am Starstrand um den Sieg kämpfen darf. Ebenso Kate Merlan (38), Sam Dylan (34), Yeliz Koc (32), Bauer sucht Frau-Legende Narumol, Paco Herb, Georgina Fleur (35), Kader Loth (53) und auch Giuliana Farfalla (29).

Doch die Liste ist noch länger: Auch Sängerin Loona (51), Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Sandy Faehse, Emmy Russ (26), Matthias Mangiapane (42), Cosimo Citiolo (44), Maurice Dziwak (27), Schäfer Heinrich (59), Elsa Latifaj, Cecilia Asoro (29), Sarah Knappik (39), Gino Bormann (37) und die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger (28) treten erneut bei "Kampf der Realitystars" an. Eine weitere Dame in der Runde ist die aktuelle Make Love, Fake Love-Singlefrau Elena Miras (33). Komplettiert wird der Allstars-Cast von Prinz Frédéric von Anhalt (82), der seine Teilnahme vor wenigen Stunden auf Instagram wohl selbst schon bestätigt hatte.

Loona, Elena und Serkan konnten sich in ihren Staffeln sogar den Sieg erkämpfen. Die "Vamos a la Playa"-Interpretin nahm 2021 an Staffel zwei teil und siegte. Reality-TV-Bekanntheit Elena löste sie im Jahr darauf ab und Serkan stieß Elena in der darauffolgenden vierten Staffel vom Thron. Nun kämpfen sie und ihre Mitstreiter erneut um das Preisgeld von 50.000 Euro – und um den Titel "RealityAllstar 2026".

RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

Sam Dylan im Mai 2025 in Berlin

Loona, Sängerin