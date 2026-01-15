Matthias Mangiapane schießt vor KDRS-Allstars gegen Yeliz

Kurz vor dem Start der Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars sorgt Matthias Mangiapane (42) für die erste Wortsalve – und die richtet sich klar gegen Yeliz Koc (32). Im Gespräch mit Bild teilt der Realitystar gegen seine Mitstreiterin aus und erklärt, warum es zwischen den beiden kriseln dürfte, noch bevor die Kameras überhaupt laufen. "Yeliz wirkt oft, als wäre sie nicht ganz wach", sagt Matthias und legt nach: Er möge Menschen, "die mit Haut und Haaren leben", nicht jene, "die irgendwie regungslos rumsitzen". Der Zoff hat eine Vorgeschichte: Bei Promi Big Brother 2023 habe Yeliz ihn zweimal hinter seinem Rücken nominiert. "So etwas vergesse ich nicht", betont er. Klar ist: Die Fronten sind abgesteckt, die Bühne für Reality-Drama steht.

Der gelernte Friseur will den Streit nun vor den Kameras austragen. "Ein bisschen Zoff gehört einfach dazu, das ist Reality-TV", ist er sich sicher. Im Allstars-Cast trifft Matthias neben Yeliz auf bekannte Gesichter, mit denen er teils gute Erfahrungen verbindet: Mit Germany's Next Topmodel-Kandidatin Giuliana Farfalla (29) fühlt er sich seit ihrem gemeinsamen Dschungel-Abenteuer 2018 verbunden, mit Serkan Yavuz (32) pflegt er nach eigenen Worten privat engen Kontakt. Über die Zusammenstellung der Runde, zu der auch Namen wie Schäfer Heinrich (59), Georgina Fleur (35), Sarah Knappik (39) und Ronald Schill (67) gehören, zeigt er sich euphorisch: "Ganz ehrlich, das ist eine richtig gute Mischung. Das wird geil. Richtig geil", so Matthias. Thailand als Schauplatz mit Strand, Sonne und Spielen sei für ihn die ideale Kulisse, um die Karten in der Stars-Community neu zu mischen. Wann die Promi-Schlacht losgeht, ist noch nicht bekannt.

Für Matthias ist "Kampf der Realitystars" ein Herzensprojekt. "Das war immer mein absolutes Lieblingsformat", schwärmt er. Seine Beschreibung klingt nach Hochglanz mit Funkenflug: "Kindergeburtstag für Erwachsene, nur mit mehr Drama." Yeliz, die als Reality- und Social-Media-Star bekannt wurde und privat als Mutter Verantwortung trägt, hat sich über die Jahre eine treue Community aufgebaut, die ihre Art schätzt. Matthias wiederum ist dafür bekannt, nichts anbrennen zu lassen und Konflikte nicht unter den Teppich zu kehren. Treffen zwei so unterschiedliche Reality-Persönlichkeiten aufeinander, prallen oft auch Welten abseits der Bühne aufeinander – mit all den Freundschaften, Loyalitäten und kleinen Verratsgeschichten, die Reality-TV für Fans so anziehend machen.

Collage: Imago, Sky Collage: Matthias Mangiapane trifft bei "Kampf der Realitystars" auf Yeliz Koc

Sat.1 Matthias Mangiapane, Paulina Ljubas, Marco Strecker, Peter Klein und Yeliz Koc

RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026