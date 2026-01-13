Mit Serkan: Das sollen die KDRS-Allstars-Kandidaten sein

Die Promi-Sala in Thailand ist wieder voller als der Strand bei Sonnenuntergang: In der erstmals aufgelegten Allstars-Edition von Kampf der Realitystars treten ausschließlich ehemalige Teilnehmer gegeneinander an – und das schon jetzt, denn nach Informationen von Bild laufen die Dreharbeiten bereits. Insgesamt 24 Promis kämpfen um 50.000 Euro und den Titel "RealityAllstar 2026". Mit dabei sind die früheren Sieger Loona (51), Elena Miras (33) und Serkan Yavuz (32), außerdem Fanlieblinge wie Bauer sucht Frau-Urgestein Narumol und der Checker vom Neckar Cosimo Citiolo (44). Moderiert wird die Spezial-Staffel von Arabella Kiesbauer (56), die die Stars durch neue Spiele und frische Regeln navigiert. So viel ist klar: Die Karten werden am Sandstrand komplett neu gemischt. Doch auch weitere Stars treten wohl an...

Für reichlich Funkenflug dürften die Reality-Sternchen Sam Dylan (34), Georgina Fleur (35), Emmy Russ (26), Matthias Mangiapane (42), Cecilia Asoro (29), Sarah Knappik (39), Kate Merlan (38) und Elsa Latifaj sorgen. Brisant ist auch das Wiedersehen von Yeliz Koc (32) und Paco Herb, die sich 2022 am Set kennengelernt und damals heftig geknutscht hatten. Dazu kehrt Unternehmerin Kader Loth (53) zurück, die bei ihrem ersten Einzug sogar ein rosafarbenes Toilettenhäuschen bekam. Für royale Noten sorgt Frédéric von Anhalt (82) als ältester Teilnehmer im Feld, der bereits 2021 für drei Folgen in Thailand dabei war. Komplettiert wird der Allstars-Cast von den Zwillingen Yana (28) und Tayisiya Morderger (28), Schauspieler Sandy Fähse (41), dem frisch gebackenen Papa Maurice Dziwak (27) sowie Gino Bormann (37) und Giuliana Farfalla (29). Die Macher behalten Details zum Ablauf zurück, kündigen aber neue Regeln und Spiele an, auf die sich niemand vorbereiten konnte. Offiziell bestätigt wurde der Cast bisher allerdings nicht.

Bereits vor rund vier Monaten berichtete das Presseportal, dass sich Fans von "Kampf der Realitystars" auf ein großes Wiedersehen freuen durften. Mit Arabella als Moderatorin möchte der Sender das Erfolgsformat auf ein neues Level heben, indem Kandidaten aus vergangenen Staffeln erneut an den berühmten Strand nach Thailand zurückkehren. Die Teilnehmer erwarten nicht nur klassische Action- und Geschicklichkeitsspiele, sondern auch frische Herausforderungen, bei denen taktisches Geschick und starke Nerven gefragt sind.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer bei der "Stunde der Wahrheit" in Folge sechs

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026